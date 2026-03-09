El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Paloma tiene que asumir responsabilidades; hay que reconocer el acuerdo de paz”: Juan Daniel Oviedo

Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE y exconcejal de Bogotá, fue la gran sorpresa de la jornada electoral de este 9 de marzo. Quedó segundo, tras la senadora Paloma Valencia, con 1′255.500 votos, mucho más alta que cualquiera de los candidatos de las demás consultas.

Tras esa alta votación, hay mucha expectativa sobre si apoyará activamente a Paloma Valencia, o incluso, si aceptaría ser su formula vicepresidencial.

Al respecto, aseguró “la decisión sobre quién pueda ser la posible fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, está solo en manos de ella y en que se pueda conversar (...) Yo estoy dispuesto a escuchar, anoche fui con todo el ánimo, le di un abrazo sincero, porque uno tiene que aprender a alegrarse”, dijo.

Pero, condicionó su respaldo activo a que modifique algunas de sus posiciones, por ejemplo, lo que tiene que ver con el acuerdo de paz con las extintas FARC del 2016.

“Abiertamente mostramos diferencias de fondo, por ejemplo, yo sí creo en la paz, y en la paz que se negoció en el Acuerdo de 2026 (...) Usted no puede tener posiciones que no reconozcan que el acuerdo se tiene que implementar y que no se necesita solo plomo para sacar a los delincuentes”, aseguró.

Escuche la entrevista COMPLETA:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 17:19 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio EN VIVO: