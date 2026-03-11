“No cometan el error de atacar a Paloma por mis errores, ella no tiene mi desgaste”: Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe salió en defensa de la candidata presidencial Paloma Valencia y dijo que la están atacando por el Acuerdo de habana y por él.

Al respecto, señaló que la también senadora “es una mujer de principios, de convicciones, coherente y que no es oportunista”, aseguró.

“No cometan el error de atacar a Paloma por mis errores, ella no los ha cometido, no tiene mi desgaste. Aquello en que yo me hubiera equivocado ella lo corrige, lo bueno que hubiéramos hecho lo multiplica, lo nuevo sabe incorporarlo. Elijamos la primera mujer presidente de Colombia”, señaló.

¿Qué dijo Uribe sobre la JEP?

A propósito, el exmandatario aseguró que “la impunidad de la Habana dio un muy mal ejemplo”.

“Impunidad por delitos atroces como el secuestro, la violación de niños, además de dio a los actores elegibilidad política”, mencionó.

De otra parte, advirtió que “la Habana igualó a las fuer