Avióneta de Aerolíneas Llaneras se accidentó en Villavicencio: hay 4 personas muertas

La Dirección de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC) de la Aeronáutica Civil confirmó que cuatro personas murieron este lunes tras el accidente de una aeronave tipo Cessna 206, de matrícula HK 2521, perteneciente a las Aerolíneas Llaneras (ARALL)

De acuerdo con la información oficial, el siniestro ocurrió durante la fase de despegue de la aeronave, que cubría la ruta entre Villavicencio y La Macarena. Los cuatro ocupantes que se encontraban a bordo fallecieron como consecuencia del accidente.

Con este episodio, ya son tres los accidentes en aviación general, es decir la que engloba todos los vuelos civiles no comerciales, en el 2026.

Tras la emergencia, la DIACC activó los protocolos institucionales y ordenó el traslado inmediato de un equipo especializado de investigadores al lugar de los hechos para adelantar la recolección de evidencia técnica y testimonial que permita determinar las causas del accidente.

La entidad indicó que, pese a lo ocurrido, la pista del aeródromo se encuentra operativa y que la investigación técnica avanzará bajo los procedimientos establecidos para este tipo de eventos.

“La DIACC reitera su compromiso con la celeridad y rigurosidad en la investigación técnica de este lamentable hecho”, señaló la autoridad aeronáutica en un comunicado.