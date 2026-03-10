Vicky Dávila propone a Juan Manuel Galán como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia

En medio de las conversaciones para definir la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, candidata de la Gran Consulta por Colombia, Vicky Dávila, integrante de esa coalición, sugirió que Juan Manuel Galán podría ser una alternativa si no se concreta un acuerdo con Juan Daniel Oviedo.

La propuesta la hizo luego de que este martes se diera una reunión entre Valencia y Oviedo sin una decisión definitiva. De hecho tras el encuentro, ambos aseguraron que no van a ceder en sus líneas rojas.

“Paloma es una candidata seria y confiable que no cambia principios por votos. Sumar no es imponer o doblegarse, es encontrar puntos en común, aún en la diferencia. Ese fue el espíritu de La Gran Consulta que debemos conservar”, dijo sobre la reunión.

Y luego, planteó que, si no hay acuerdo con Oviedo, Galán podría ser una alternativa.

“Si no llegan a acuerdos Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia, Juan Manuel Galán sería otra gran fórmula para ganar la presidencia”, fue lo que escribió en sus redes sociales.

Por su parte, Valencia aseguró que su campaña está estudiando otros nombres para la fórmula vicepresidencial, si no se da el acuerdo: “Tenemos cinco o seis nombres que estamos evaluando y la conversación con Juan Daniel era para saber si a él le interesaría que nosotros consideráramos su nombre”, explicó.