Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 mar 2026 Actualizado 22:14

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Roy, Murillo y otros políticos que han enviado mensajes sobre la salud de Vargas Lleras

Han pedido por el buen estado de salud del exvicepresidente.

Bogotá. Abril 11 de 2024. El ex vicepresidente German Vargas Lleras asiste al foro ¿Hacia dónde debe ir el Sistema de Salud? De la Fundación Carlos Lleras Restrepo. (Colprensa - Lina Gasca) / LINA GASCA

Bogotá. Abril 11 de 2024. El ex vicepresidente German Vargas Lleras asiste al foro ¿Hacia dónde debe ir el Sistema de Salud? De la Fundación Carlos Lleras Restrepo. (Colprensa - Lina Gasca)

Laura Daniela Duarte@laurad_duarte

Luego de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez encendiera las alarmas sobre el estado de salud del exvicepresidente Germán Vargas Lleras y jefe natural de Cambio Radical, comenzaron a conocerse reacciones desde distintos sectores políticos.

Uribe publicó un mensaje en el que expresó: “Mis mayores deseos por la salud de Germán Vargas Lleras, patriota superior que reconozco con desacuerdos de coyunturas”, lo que ha generado preocupación por el estado de salud de Vargas Lleras.

Tras ese pronunciamiento, el candidato presidencial Roy Barreras aseguró: “Hago votos por la salud del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, un líder con posiciones de derecha que nos diferencian, pero sin duda un hombre de Estado preparado para gobernar a su estilo y con sus ideas. Fuerza a él, a su familia y a su partido”, dijo.

Por su parte, el también candidato y excanciller Luis Gilberto Murillo escribió: “Mis mejores deseos por la pronta y satisfactoria recuperación de Germán Vargas Lleras. Más allá de cualquier diferencia política, prevalecen siempre el respeto y la solidaridad. Reconozco su vida dedicada al servicio público y espero que pronto recupere su salud”.

Igualmente, el exministro Juan Fernando, Cristo que desea “una pronta recuperación de su salud a German Vargas . En ocasiones anteriores ha demostrado su fortaleza al superar graves dificultades de salud.Espero que en esta oportunidad se recupere pronto. La mejor energía para él y toda su familia”.

Vargas Lleras ha estado alejado del escenario político durante varios meses por problemas de salud. Es de recordar que había sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas. Incluso, viajó a Estados Unidos para recibir atención médica especializada.

Laura Daniela Duarte

Laura Daniela Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir