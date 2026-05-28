Se acaba el proceso de paz total que se convirtió en caos total: Sergio Fajardo y su plan de trabajo

El candidato presidencial Sergio Fajardo estuvo en la sección Sin Anestesia de La Luciérnaga donde habló de diferentes temas como el café que se tomó con Paloma Valencia y de su plan de gobierno.

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Fajardo también habló de varios temas como su experiencia en el ámbito público siendo uno de los gobernadores más destacados en el país y de la actual campaña política que, según él, “es una de las más difíciles que ha tenido que vivir”.

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Con respecto a su plan de trabajo habló específicamente de la paz total y de si continuará con esta idea: “les quiero reiterar que tenemos el plan guardián y con el plan guardián vamos a rescatar, vamos a traer de nuevo la seguridad de Colombia. Se acaba el proceso de paz total que se convirtió en el caos total. Vamos a fortalecer la fuerza pública, el 14 de agosto, invitados todos y todas, compatriotas, a Barranquilla, porque vamos a presentar el plan Ciudades Más Seguras, y el primer capítulo es la lucha contra la extorsión, y además, vamos a hacer el plan Catatumbo, el plan Chocó, y el plan Cauca”, esto como parte de su plan para mejorar la seguridad.

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