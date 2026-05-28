Lo que pasó en el estallido social es pequeño comparado con lo que está incubando Colombia: Fajardo
El candidato presidencial Sergio Fajardo, afirmó que Colombia está llena de miedos y rabia.
Lo que pasó en el estallido social es pequeño comparado con lo que está incubando Colombia: Fajardo
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El candidato presidencial, Sergio Fajardo, afirmó en Sin Anestesia que Colombia ahora se encuentra enfrentando una fuerte polarización.
Escuche la entrevista completa AQUÍ:
Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...