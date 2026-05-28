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29 may 2026 Actualizado 00:52

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Lo que pasó en el estallido social es pequeño comparado con lo que está incubando Colombia: Fajardo

El candidato presidencial Sergio Fajardo, afirmó que Colombia está llena de miedos y rabia.

Lo que pasó en el estallido social es pequeño comparado con lo que está incubando Colombia: Fajardo

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Daniela Puerto

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El candidato presidencial, Sergio Fajardo, afirmó en Sin Anestesia que Colombia ahora se encuentra enfrentando una fuerte polarización.

Escuche la entrevista completa AQUÍ:

Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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