El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Curules Senado y Cámara 2026: ¿Quiénes son los más votados y de dónde vienen?

Los colombianos afrontaron una nueva jornada de elecciones, esta vez de Congreso y de consultas presidenciales, donde los grandes ganadores fueron Paloma Valencia, de La Gran Consulta por Colombia, Claudia López, de la Coalición de las Soluciones, y Roy Barreras, del Frente por la Vida.

Vea aquí: ¿Cómo se reparten las curules del Senado? Así se decide la rama legislativa de Colombia

En la rama legislativa, los partidos mejor posicionados fueron el Pacto Histórico y el Centro Democrático, los dos espectros de la política colombiana, izquierda y derecha, y representando a dos de los máximos líderes, el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, quien, no llegaría al Senado.

En los resultados de los congresistas más votados hay nombres conocidos, ya sea por sus gestiones previas en el Capitolio Nacional o incluso por sus escándalos.

Lea aquí: Estos son los candidatos que irán a la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 31 de mayo

Cabe recordar que entre los congresistas más votados no están ni del Pacto Histórico ni del Centro Democrático, pues sus listas eran cerradas.

¿Cuáles son los congresistas más votados?

Partido Liberal

María Eugenia Monsalve: candidata al Senado por el Partido Liberal, ya cuenta con experiencia en el Congreso tras haber sido representante a la Cámara en el periodo 2022-2026. Además, pertenece al clan Bedoya de Antioquia.

candidata al Senado por el Partido Liberal, ya cuenta con experiencia en el Congreso tras haber sido representante a la Cámara en el periodo 2022-2026. Además, pertenece al clan Bedoya de Antioquia. Lidio García: una de las piezas más sonantes del Partido Liberal logró reelegirse al Senado de la República. Es el actual presidente del Congreso y su fortín político es el departamento de Bolívar.

una de las piezas más sonantes del Partido Liberal logró reelegirse al Senado de la República. Es el actual presidente del Congreso y su fortín político es el departamento de Bolívar. Alex Girley Vargas Torrado: la tercera congresista más votada de los liberales y esposa del alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo.

En contexto: Estos son los nuevos Representantes a la Cámara elegidos por Boyacá para el periodo 2026 – 2030

Partido Conservador

Nadya Blel Scaff: hija de Vicente Blel y hermana de un exgobernador de Bolívar.

hija de Vicente Blel y hermana de un exgobernador de Bolívar. Wadith Manzur: salpicado al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres (UNGRD), está pendiente de la decisión de la Corte Suprema de Justicia.

salpicado al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres (UNGRD), está pendiente de la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Daniel Restrepo y Miguel Ángel Barreto Castillo: líderes regionales, una de las fuerzas del conservatismo.

Partido de La U

Norma Hurtado: es candidata de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

es candidata de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Wilmer Carrillo : actual representante a la Cámara por el departamento de Norte de Santander.

: actual representante a la Cámara por el departamento de Norte de Santander. Juan Carlos Garcés: al igual que Hurtado, provienen el grupo político de Dilian Francisco Toro.

al igual que Hurtado, provienen el grupo político de Dilian Francisco Toro. John Moisés Besaile: hermano del exsenador Musa Besaile.

Le puede interesar: Definidos 3 candidatos presidenciales Colombia 2026: Nombres y fotos ¿Son de derecha o de izquierda?

Alianza Verde

Jonathan Ferney Pulido Hernández (JP Hernández): uno de los senadores más controversiales de la última legislatura por sus críticas al Gobierno Petro.

(JP Hernández): uno de los senadores más controversiales de la última legislatura por sus críticas al Gobierno Petro. John Edickson Amaya Rodríguez : hermano del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.

: hermano del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. Luis Carlos Rua Sánchez: conocido como ‘El Elefante’, llega al Congreso tras haber denunciado campañas de obras inconclusas. También fue reconocido en campaña por siempre disfrazarse de ese animal.

¿Cómo se reparten las curules del Senado?

Para que una lista o partido tenga opciones de acceder a una curul en el Senado, los movimientos políticos deben superar el umbral electoral; de acuerdo con la Registraduría, el umbral electoral corresponde al 3 % de los votos válidos.

También puede ver: “Bogotá quiere una propuesta de sensatez lejos de los extremos”: Juan Daniel Oviedo tras elecciones

¿Cuántas curules hay en el Senado de Colombia?

El Senado de Colombia cuenta con 103 curules; no obstante, no todas pertenecen a circunscripción nacional.

Hay que tener en cuenta que para estas elecciones desaparecen las 5 curules asignadas al partido comunes.

100 curules de circunscripción nacional

2 curules de circunscripción indígena

1 curul designada para el segundo lugar de las elecciones presidenciales

Vea aquí: Juan Carlos Pinzón anunció su retiro de la política electoral: “Ese ya no es mi camino”

Reviva el informe completo aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 03:53 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: