Estos son los nuevos Representantes a la Cámara elegidos por Boyacá para el periodo 2026 – 2030

Boyacá tiene a sus seis representantes a la cámara para el periodo 2026 – 2030

Yamit Noé Hurtado Neira: (Alianza Verde)

Boyacá

Es un médico y político boyacense nacido en el municipio de Paipa. Es ampliamente reconocido en el departamento por su perfil técnico y social, especialmente en el sector salud.

Es médico de profesión y cuenta con experiencia administrativa y gerencial en el sector público.

Alcalde de Paipa: Ejerció como mandatario local, donde inició su liderazgo político regional.

Gerente del Hospital Universitario San Rafael de Tunja: Lideró la institución durante la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, gestión que le otorgó gran visibilidad y reconocimiento técnico.

Gerente de Regiones de la Gobernación de Boyacá: Se desempeñó en este cargo estratégico bajo la actual administración departamental, coordinando proyectos con los alcaldes del territorio.

Jaime Raúl Salamanca Torres: (Alianza Verde)

Nació en el municipio de Sotaquirá el 15 de diciembre de 1979. Es Contador Público, egresado de la UPTC, con especializaciones en Gerencia y Gobierno Territorial, y Gestión Regional de Desarrollo.

Diputado de Boyacá: Electo en dos ocasiones (2012-2015 y 2016-2019).

Secretario de Educación de Boyacá entre 2020 y 2021.

Representante a la Cámara para el periodo 2022 – 2026 fue presidente de la Corporación entre julio de 2024 y 2025.

José Luis Bohórquez López: (Pacto Histórico)

Es abogado, nacido en Duitama. Fue elegido alcalde de ese municipio en 2023, pero una demanda de nulidad electoral lo sacó de su cargo en 2025.

Participó en la consulta del Pacto Histórico en octubre de 2025 y ganó ser cabeza de lista de la colectividad a la Cámara de Representantes.

Eduar Alexis Triana Rincón: (Centro Democrático)

Nació en Maripí en 1987. Estudió Administrador de Empresas desde en la Universidad Santo Tómas.

Fue alcalde del municipio de Maripí en el periodo 2016 – 2019 y elegido Representante a la Cámara por el Centro Democrático para el periodo 2022-2026.

Héctor David Chaparro Chaparro: (Partido Liberal)

Es oriundo de Duitama, estudió economía en la Universidad de los Andes, donde también se especializó en Administración Financiera, y cuenta con una maestría en Administración de Empresas de la Universidad Carleton de Canadá.

Gerente de la Lotería de Boyacá: Donde lideró procesos de modernización institucional.

Secretario de Cultura y Turismo de Boyacá: Cargo en el que impulsó la gestión cultural del departamento.

Representante a la Cámara para el periodo 2022 – 2026.

Ingrid Marlen Sogamoso Alfonso (Partido Conservador)

Nació en el municipio de Guateque, pero ha vivido gran parte del tiempo en Garagoa donde fue elegida concejal de 2012 a 2014. En la Cámara de Representantes fue asesora desde el 2014 al 2018 y contratista en el Senado de la República.

Es Abogada de la Universidad Sergio Arboleda y en la actualidad cursa una especialización en Derecho Administrativo.

Fue candidata a la Asamblea de Boyacá en 2019 y en el 2022, fue candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador Colombiano obteniendo la curul con aproximadamente 15 mil votos.