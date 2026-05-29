CIDH se declara preocupada por violencia política en Colombia antes de las elecciones

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó al Estado a tomar medidas para garantizar el desarrollo pacífico de las elecciones. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía )

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se declaró preocupada por las situaciones de violencia política vividos a lo largo del proceso electoral en Colombia y, con ese panorama, hace un llamado al Estado a “adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de la fase final de las elecciones presidenciales, en particular la seguridad de las personas candidatas a la presidencia”.

La CIDH recuerda que, durante el proceso electoral de este año, tanto candidatos como dirigentes políticos han sido amenazados, particularmente Iván Cepeda, Aberlardo de la Espriella y Paloma Valencia y se recuerda:

El secuestro de la candidata vicepresidencial Aida Quilcué (10 de febrero).

(10 de febrero). El asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar y Fabián Cardona , integrantes del equipo de campaña del movimiento Defensores de la Patria en el departamento del Meta (15 de mayo).

, integrantes del equipo de campaña del movimiento Defensores de la Patria en el departamento del Meta (15 de mayo). El atentado al senador Alexander López luego de participar en una actividad política junto a Iván Cepeda (20 de mayo).

Para la CIDH, estos actos de violencia ocurren “en un contexto de múltiples denuncias sobre la expansión y el fortalecimiento del control territorial por parte de grupos armados y organizaciones criminales, lo que constituye una barrera para el ejercicio de los derechos políticos de la población civil”.

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Alertas electorales

“La Misión de Observación Electoral ha advertido que 386 municipios, equivalentes a un tercio del total, presentan riesgos para el desarrollo de las elecciones. De estos, 139 en riesgo extremo, 122 en alto y 125 en medio”, resalta la CIDH agregando que los departamentos con mayor número de municipios en situación extrema son Cauca, Antioquia, Arauca, Cesar, Caldas y Chocó.

La Comisión reconoce que bajo la implementación del Plan Democracia 2026, desde el 8 de marzo, “se han reforzado los esquemas de protección de personas candidatas a la presidencia y vicepresidencia con más de 460 policías, 260 miembros de la Unidad Nacional de Protección y 94 vehículos blindados”.

Como parte de este trabajo, “se han desplegado más de 11.400 integrantes de la Fuerza Pública y organismos de seguridad en distintos territorios del país para acompañar a las personas candidatas. Estos esquemas fueron revisados y ampliados el 24 de abril”.

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Garantizar el derecho al voto

La CIDH recuerda en un comunicado que “la obligación del Estado de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos en condiciones seguras y de igualdad” e indica que, para cumplirlo, “es necesario adoptar medidas efectivas de prevención, protección e investigación frente a hechos de violencia política”.

La Comisión agrega que las medidas deben incluir la implementación de políticas públicas integrales que promuevan la desmovilización de grupos armados y organizaciones criminales.