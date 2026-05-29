Experta estadística cuestiona encuestas y publicaciones después de la veda

Imagen de referencia. Iván Cepeda - Paloma Valencia - Abelardo De La Espriella - Encuestas: Getty Images.

Lo paradójico es que después de la aprobación de la nueva ley de encuestas, destinada a mejorar los estándares y a poner orden en las publicaciones, hemos vivido la campaña más anarquizada de la historia.

A pesar de que está prohibida la publicación de encuestas una semana antes de las elecciones, a 48 horas de la apertura de las urnas, los resultados de un presunto tracking poll vuelan por las redes sociales provenientes de directivos de una campaña.

No hay ficha técnica, no hay cumplimiento de ningún requisito, solo unos números que parecen destinados a desestimular a los votantes de Paloma Valencia vendiéndoles desesperanza, como si las elecciones hubieran pasado ya, en lugar de ser pasado mañana.

Al mismo tiempo se presentan como si fueran estudios de opinión, las tendencias de los apostadores sobre el resultado electoral.

El Consejo Nacional Electoral prefirió aplazar las medidas cautelares que le autoriza la norma para evitar este tipo de abusos. Las decisiones se tomarán o no después de elecciones, es decir para cuando ya no sirvan para nada.

La Corte Constitucional que estudia la ley de encuestas, que varios encuestadores denominan ley mordaza, también pospuso su determinación sobre la exequibilidad de la norma para después de elecciones. De tal manera que así nos fuimos.

Hay ley, pero realmente no se cumple, hay cuestionamientos a la ley, pero no se estudian. La campaña más pugnaz en la historia de Colombia se ha adelantado sin aplicar las normas en materia de encuestas.

Se conocen las auditorías pero no hay consecuencia alguna.

En medio de ese confuso panorama, que tiene las redes sociales como uno de sus escenarios de batalla, ha surgido la voz de una doctora en ciencias estadísticas de origen chino y residente en Colombia que diariamente cuestiona, desde un punto de vista técnico, las encuestas: se llama Hanwen Zhan.

Las encuestas no remplazan las elecciones, las elecciones aún no han pasado. Este domingo vote por el candidato, o la candidata, de sus preferencias.

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