Capturado candidato al Senado y expolicías por integrar presunta red de contrabando de ‘Papá Pitufo’
La Fiscalía General de la Nación capturó a un candidato al Senado y a cuatro exintegrantes de la Policía señalados de integrar una red de corrupción que habría favorecido el contrabando de ‘Papá Pitufo’.
Las detenciones se realizaron a la salida de puestos de votación en Bogotá, Cúcuta, Armenia, Valledupar y Cali.
Noticia en desarrollo...
Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...