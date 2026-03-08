Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

08 mar 2026 Actualizado 23:54

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Justicia

Capturado candidato al Senado y expolicías por integrar presunta red de contrabando de ‘Papá Pitufo’

Capturados por la Fiscalía. Fotos: captura de video Fiscalía

Capturados por la Fiscalía. Fotos: captura de video Fiscalía

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

La Fiscalía General de la Nación capturó a un candidato al Senado y a cuatro exintegrantes de la Policía señalados de integrar una red de corrupción que habría favorecido el contrabando de ‘Papá Pitufo’.

Las detenciones se realizaron a la salida de puestos de votación en Bogotá, Cúcuta, Armenia, Valledupar y Cali.

Noticia en desarrollo...

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir