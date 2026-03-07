EN VIVO🔴 Elecciones Colombia 8 de marzo 2026: Votación Registraduría y ÚLTIMAS noticias HOY

La bandera colombiana ondea frente al Congreso de la República. Foto vía Getty Images / Geraint Rowland Photography

Millones de colombianos acudirán a las urnas este domingo, 8 de marzo, para participar de las elecciones legislativas, en las que se elegirá la nueva composición del Congreso de la República (2026-2030). Para esta jornada también se realizarán las consultas para elegir a los tres candidatos presidenciales de cara a los comicios de mayo 2026.

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, en total, 41.287.084 colombianos están habilitados para votar, tanto en Colombia como en el exterior. Del total, cerca de 1,25 millones lo harán desde otros países.

¿Qué se elige en estas elecciones de Congreso 2026?

En las elecciones se definirán 103 escaños para el Senado de la República y 183 representantes a la Cámara, incluyendo curules de circunscripciones especiales para comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y colombianos en el exterior.

Para el Senado se elegirán 103 escaños en el Senado de la República: 102 directamente en las urnas y el escaño 103 para el candidato presidencial que quede en segundo lugar.

En el caso de la Cámara de Representantes, se elegirán 182 curules. La 183 será para el compañero de fórmula vicepresidencial del segundo candidato más votado en la elección presidencial.

Algunos partidos y coaliciones realizarán consultas internas para seleccionar a su candidato presidencial. Estas consultas se votan el mismo día de los comicios legislativos para facilitar la participación ciudadana: 'Consulta de las Soluciones: salud, seguridad y educación’ (centro), 'La Gran Consulta por Colombia’ (derecha) y el 'Frente por la Vida’ (izquierda).

En ese sentido, para esta jornada los colombianos recibirán tres tarjetas electorales:

Un tarjetón para Senado de la República

Un tarjetón para Cámara de Representantes

Un tarjetón opcional de alguna consulta interpartidista presidencial

Medidas del Gobierno Nacional para la jornada electoral

Las elecciones de este 8 de marzo representan uno de los procesos democráticos más significativos del calendario político y también perfilarán el panorama para las presidenciales de 2026. Para garantizar la seguridad y el pleno desarrollo de la jornada, el Gobierno Nacional, mediante el decreto 0188 del 27 de febrero de 2026, anunció varias medidas que se implementaron desde este 7 de marzo.

Entre ellas se encuentra la Ley Seca, que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas desde las 6:00 p. m. de este sábado hasta el mediodía del lunes 9 de marzo.

También se ordenó el cierre temporal de fronteras terrestres y fluviales —durante las 6:00 de la tarde del 7 de marzo hasta las 6:00 de la mañana del 9 de marzo— con el fin de reforzar los controles de seguridad en el territorio nacional.

Bajo el decreto expedido, la movilidad en las ciudades del país durante las votaciones será determinada por los gobernadores o alcaldes, los mismos que, de ser necesario, podrán restringir la circulación de vehículos automotores, embarcaciones, motocicletas o de estas con acompañantes.

Además, el día de las elecciones está prohibida la propaganda política en espacios públicos y existe restricción del uso de celulares en los puestos de votación.

Minuto a minuto elecciones Colombia 8 de marzo 2026

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que hasta este sábado, 7 de marzo, se han incautado $3.521 millones que podrían estar relacionados con la presunta compra y venta de votos para las elecciones legislativas de este domingo.

Además, confirmó que se han registrado 41 capturas, de las cuales dos ya se encuentran en prisión intramural. Los demás siguen siendo objeto de investigación. Siga el minuto a minuto con todas las novedades de la jornada electoral: