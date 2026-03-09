Defensoría del Pueblo reporta 864 incidentes durante la jornada electoral del 8 de marzo

Colombia

La Defensoría del Pueblo entregó un balance preliminar de la jornada electoral de este 8 de marzo, en la que acompañó el proceso a través de sus 42 defensorías regionales y el nivel central.

En términos generales, la entidad valoró de forma positiva el desarrollo de las elecciones. Sin embargo, el monitoreo defensorial también evidenció retos estructurales y operativos que, según la entidad, deben ser atendidos para fortalecer las garantías del ejercicio democrático.

Incidentes reportados

Durante la jornada se registraron 864 incidentes en todos los departamentos del país. Entre los más frecuentes se encuentran los puestos de votación con jurados incompletos (286 casos), otros incidentes logísticos (157), limitaciones para personas con discapacidad (79) y problemas relacionados con el censo electoral (47).

También se reportaron afectaciones por la ola invernal en algunos puestos de votación, retrasos en el inicio de la jornada y presencia de publicidad política indebida cerca de los lugares de votación. Asimismo, se registraron casos de presunta coacción al voto y 18 reportes de posible compra de votos.

Denuncias por compra y trasteo de votos

Entre las irregularidades detectadas se encuentran denuncias por compra de votos y movilización irregular de electores. Según el informe, las autoridades incautaron 3.760 millones de pesos que presuntamente estaban destinados a prácticas de corrupción electoral.

Además, se reportaron casos de presunto trasteo de votos en la frontera con Venezuela, especialmente en la ciudad de Cúcuta, así como episodios de votación masiva y posibles esquemas de movilización irregular en algunos territorios.

Problemas logísticos y de infraestructura

La Defensoría también identificó incidentes relacionados con la organización electoral, como retrasos en la apertura de algunos puestos, problemas de señalización, falta de material en braille y dificultades de accesibilidad para personas con discapacidad.

En algunos municipios se presentaron fallas en el suministro eléctrico y en la conectividad a internet. Por ejemplo, en la capital de Vichada se registró un apagón durante toda la jornada, mientras que en Carmen de Apicalá, Melgar y Coello (Tolima) también se reportaron fallas de energía.

Incidentes de seguridad y presencia de grupos armados

El informe advierte que en algunos territorios las elecciones se desarrollaron en medio de contextos de seguridad complejos. En Santa Rosa del Sur (Bolívar), enfrentamientos entre el ELN y las AGC dejaron siete personas heridas en la víspera de la jornada electoral.

También se reportaron hostigamientos armados y enfrentamientos en zonas de Antioquia, Valle del Cauca y Chocó, así como denuncias de presiones de grupos armados a favor de determinadas candidaturas en departamentos como Caquetá, Guaviare, Meta, Huila, Nariño y Norte de Santander.