Ministro de Defensa responde a Petro por presunto fraude electoral en Norte de Santander

Colombia

El ministro de Defensa aseguró que las autoridades actuaron de manera inmediata ante las denuncias sobre un presunto traslado masivo de votantes desde la frontera hacia Cúcuta, señaladas previamente por el presidente Gustavo Petro como un posible fraude electoral en Norte de Santander.

El mandatario había alertado en su cuenta de X sobre una “avalancha de votación ilícita” proveniente del otro lado de la frontera, afirmando que cerca de 60 buses estarían movilizando votantes hacia Cúcuta.

Petro pidió la intervención del Ministerio de Defensa y del alcalde de la ciudad para investigar a la empresa de transporte involucrada y esclarecer los hechos.

“Esto se llama fraude a escala del Norte de Santander. Son 60 buses detenidos cuya empresa debe ser investigada de inmediato”, señaló el presidente, quien también afirmó que en medio de la operación de control al voto se capturó al hijo de un importante contratista de la Alcaldía.

En respuesta, el ministro de Defensa indicó que desde las 7:00 de la mañana se activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) en Norte de Santander, con el despliegue de capacidades interinstitucionales para verificar la situación.

Según el funcionario, el reporte preliminar señala que las personas que estaban concentradas en la zona se dispersaron y que en el sector de Santa Cecilia, donde se habría registrado el cruce del río en un planchón, ya no permanece nadie.

“El reporte actual indica que las personas se dispersaron y que en el sector de Santa Cecilia, donde estaban cruzando el río en un planchón, ya no permanece nadie. La respuesta de las instituciones fue oportuna y efectiva”, afirmó el ministro.

Asimismo, anunció que las autoridades iniciaron la consolidación de información y de elementos probatorios para adelantar procesos judiciales contra los posibles responsables.

Las investigaciones, explicó, incluirán a la empresa de transporte presuntamente involucrada, la publicidad política utilizada y las personas que están siendo identificadas por las autoridades.

Finalmente, el ministro invitó a la ciudadanía a entregar información que permita esclarecer los hechos, a través de la línea 157, el PMU de Norte de Santander o mediante redes sociales.

“La democracia no se vende”, concluyó el jefe de la cartera de Defensa.