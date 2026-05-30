Última gran prueba rumbo a Roma: Vingegaard defiende la maglia rosa

ALLEGHE, ITALY - MAY 29: (L-R) Felix Gall of Austria and Team Decathlon CMA CGM, Jai Hindley of Australia and Team Red Bull - BORA - hansgrohe, Jonas Vingegaard of Denmark, - Pink Leader Jersey, Davide Piganzoli of Italy and Bart Lemmen of Netherlands and Team Visma | Lease a Bike climbing to the Passo Giau (2226m) during the 109th Giro d'Italia 2026, Stage 19 a 151km stage from Feltre to Alleghe - Piani di Pezze 1467m / #UCIWT / on May 29, 2026 in Alleghe, Italy. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

El Giro de Italia 2026 vivirá este sábado su penúltima etapa y una de las jornadas más decisivas de toda la carrera. Con salida en Gemona del Friuli y llegada en Piancavallo, los corredores enfrentarán un recorrido de 200 kilómetros con cerca de 3.750 metros de desnivel acumulado, en lo que representa la última gran oportunidad para alterar la clasificación general.

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Todas las miradas estarán puestas sobre el danés Jonas Vingegaard, líder de la competencia y principal candidato a conquistar su primer Giro de Italia. De mantener la ventaja, el ciclista sumaría la carrera italiana a un palmarés que ya incluye dos Tours de Francia y una Vuelta a España, consolidándose como uno de los grandes referentes del ciclismo de su generación.

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La etapa contará con tres ascensos puntuables y un exigente desenlace con doble subida a Piancavallo, un escenario ideal para los ataques de los escaladores y para los últimos intentos de descontar tiempo antes de la tradicional etapa final en Roma. Aunque la montaña más dura ya quedó atrás, la jornada promete emociones y podría terminar de definir al campeón de la edición 2026.