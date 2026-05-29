Alcaldía confirma ley seca en Bogotá desde el viernes 29 de mayo: horarios y restricciones

El próximo domingo, 31 de mayo, se llevarán a cabo en Colombia las elecciones presidenciales. Una fecha clave para definir el futuro del país.

Debido a la importancia de esta jornada, diferentes entidades territoriales han tomado medidas con el fin de garantizar que esta jornada se desarrolle en completa normalidad y con la transparencia necesaria.

Una de esas medidas es la ley seca, que prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas con el fin de preservar el orden público. Al respecto, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, aseguró que la capital del país se acogió a esta medida a través del Decreto 191 de 2026.

¿En qué horario funcionará la medida en Bogotá?

De acuerdo con el Distrito, la ley seca funcionará a partir de este viernes 29 de mayo desde las 06:00 p.m. y hasta las 12:00 p.m. del día lunes 1 de junio. Según el secretario, esta medida busca garantizar la convivencia y el buen desarrollo de la jornada electoral del próximo domingo.

“Apelamos a la colaboración y comprensión ciudadana y la invitamos a salir a votar. Esperamos que el domingo Bogotá sea ejemplo de tolerancia, respeto y garantías democráticas”, aseguró el secretario Quintero a través de su cuenta de X, en donde también publicó el decreto.