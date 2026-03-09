Barreras lamenta “error” de Petro al desestimular consultas, tras victoria en el Frente por la Vida

El candidato Roy Barreras brindó declaraciones a los medios de comunicación después de haber triunfado en la consulta del Frente Por La Vida. (Colprensa - Lina Gasca)

Tras ganar la consulta ‘Frente por la Vida’, Roy Barreras emitió declaraciones lamentando el “error estratégico” del presidente Gustavo Petro, a quien le atribuyó la responsabilidad del avance de la derecha en las elecciones 2026.

Barreras no dudó en señalar al mandatario por el abandono y la desestimulación de las consultas, que implicaron “dejarle la cancha libre a la derecha, que se la tomó”. Esa decisión, a su juicio, ha provocado que el dilema entre los dos extremos políticos siga sin resolverse y ha permitido el crecimiento de una opción de derecha que, aunque “parece suave” e “inofensiva”, buscará atraer al centro.

El político lamentó que, debido a este error estratégico, los protagonistas enfrentan ahora una dificultad. Barreras afirmó que, de haber participado en la consulta de derecha, el progresismo “tendría una alternativa en la que solo habría que avanzar a un gobierno seguro”. Ahora, el camino está abierto para la primera vuelta, y espera que no se cometa el mismo error de desestimular al progresismo que rechaza el radicalismo.

