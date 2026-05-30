Última jornada definida: así quedó la tabla de la Liga Femenina tras la fecha 13

La Liga Femenina BetPlay completó este viernes su jornada número 13 con una serie de resultados que comenzaron a definir el panorama de cara a la fase final del campeonato . América de Cali protagonizó una de las goleadas de la fecha al imponerse 5-0 sobre Internacional FC, mientras que Atlético Nacional derrotó 2-0 a Internacional de Bogotá para mantenerse en la pelea por el liderato.

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Deportivo Cali también cumplió con su tarea al vencer 2-0 a Deportivo Pasto, Santa Fe goleó 4-1 a Llaneros como visitante y Orsomarso firmó una contundente victoria 5-1 sobre Junior. Por su parte, Fortaleza superó 2-1 a Bucaramanga en uno de los compromisos más parejos de la jornada.

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Con estos resultados, Nacional, Cali, América, Millonarios y Santa Fe se mantienen en la zona alta de la clasificación, mientras que varios equipos siguen disputando los últimos lugares de acceso a la siguiente fase. La fecha quedará oficialmente cerrada el próximo jueves 4 de junio cuando Millonarios reciba a Independiente Medellín en Bogotá, encuentro que podría generar movimientos importantes en la parte alta de la tabla.

Resultados de la fecha 13

• Internacional FC 0-5 América de Cali

• Atlético Nacional 2-0 Internacional de Bogotá

• Deportivo Cali 2-0 Deportivo Pasto

• Fortaleza 2-1 Bucaramanga

• Orsomarso 5-1 Junior

• Llaneros 1-4 Santa Fe

• Real Santander 0-0 Once Caldas

• Millonarios vs. Independiente Medellín (4 de junio)

Tabla de posiciones





Club GF PJ PTS Atlético Nacional 25 13 33 Cali 29 13 32 América de Cali 22 13 29 Millonarios 25 12 25 Santa Fe 23 13 25 Internacional de Bogotá 19 13 22 FC International 12 13 21 Medellín 19 12 19 Orsomarso 13 13 15 Fortaleza 9 13 13 Llaneros 9 13 13 Junior 11 13 11 Bucaramanga 9 13 8 Once Caldas 5 13 7 Real Santander 3 13 7 Deportivo Pasto 8 13 3



