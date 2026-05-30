Última jornada definida: así quedó la tabla de la Liga Femenina tras la fecha 13
A falta del partido entre Millonarios e Independiente Medellín que cerrará la fecha el próximo 4 de junio.
La Liga Femenina BetPlay completó este viernes su jornada número 13 con una serie de resultados que comenzaron a definir el panorama de cara a la fase final del campeonato. América de Cali protagonizó una de las goleadas de la fecha al imponerse 5-0 sobre Internacional FC, mientras que Atlético Nacional derrotó 2-0 a Internacional de Bogotá para mantenerse en la pelea por el liderato.
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Deportivo Cali también cumplió con su tarea al vencer 2-0 a Deportivo Pasto, Santa Fe goleó 4-1 a Llaneros como visitante y Orsomarso firmó una contundente victoria 5-1 sobre Junior. Por su parte, Fortaleza superó 2-1 a Bucaramanga en uno de los compromisos más parejos de la jornada.
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Con estos resultados, Nacional, Cali, América, Millonarios y Santa Fe se mantienen en la zona alta de la clasificación, mientras que varios equipos siguen disputando los últimos lugares de acceso a la siguiente fase. La fecha quedará oficialmente cerrada el próximo jueves 4 de junio cuando Millonarios reciba a Independiente Medellín en Bogotá, encuentro que podría generar movimientos importantes en la parte alta de la tabla.
Resultados de la fecha 13
• Internacional FC 0-5 América de Cali
• Atlético Nacional 2-0 Internacional de Bogotá
• Deportivo Cali 2-0 Deportivo Pasto
• Fortaleza 2-1 Bucaramanga
• Orsomarso 5-1 Junior
• Llaneros 1-4 Santa Fe
• Real Santander 0-0 Once Caldas
• Millonarios vs. Independiente Medellín (4 de junio)
Tabla de posiciones
|Club
|GF
|PJ
|PTS
|Atlético Nacional
|25
|13
|33
|Cali
|29
|13
|32
|América de Cali
|22
|13
|29
|Millonarios
|25
|12
|25
|Santa Fe
|23
|13
|25
|Internacional de Bogotá
|19
|13
|22
|FC International
|12
|13
|21
|Medellín
|19
|12
|19
|Orsomarso
|13
|13
|15
|Fortaleza
|9
|13
|13
|Llaneros
|9
|13
|13
|Junior
|11
|13
|11
|Bucaramanga
|9
|13
|8
|Once Caldas
|5
|13
|7
|Real Santander
|3
|13
|7
|Deportivo Pasto
|8
|13
|3