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30 may 2026 Actualizado 02:13

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Liga Colombiana

Última jornada definida: así quedó la tabla de la Liga Femenina tras la fecha 13

A falta del partido entre Millonarios e Independiente Medellín que cerrará la fecha el próximo 4 de junio.

Jose Luis Rodriguez Pardo

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La Liga Femenina BetPlay completó este viernes su jornada número 13 con una serie de resultados que comenzaron a definir el panorama de cara a la fase final del campeonato. América de Cali protagonizó una de las goleadas de la fecha al imponerse 5-0 sobre Internacional FC, mientras que Atlético Nacional derrotó 2-0 a Internacional de Bogotá para mantenerse en la pelea por el liderato.

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Deportivo Cali también cumplió con su tarea al vencer 2-0 a Deportivo Pasto, Santa Fe goleó 4-1 a Llaneros como visitante y Orsomarso firmó una contundente victoria 5-1 sobre Junior. Por su parte, Fortaleza superó 2-1 a Bucaramanga en uno de los compromisos más parejos de la jornada.

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Con estos resultados, Nacional, Cali, América, Millonarios y Santa Fe se mantienen en la zona alta de la clasificación, mientras que varios equipos siguen disputando los últimos lugares de acceso a la siguiente fase. La fecha quedará oficialmente cerrada el próximo jueves 4 de junio cuando Millonarios reciba a Independiente Medellín en Bogotá, encuentro que podría generar movimientos importantes en la parte alta de la tabla.

Resultados de la fecha 13

• Internacional FC 0-5 América de Cali

• Atlético Nacional 2-0 Internacional de Bogotá

• Deportivo Cali 2-0 Deportivo Pasto

• Fortaleza 2-1 Bucaramanga

• Orsomarso 5-1 Junior

• Llaneros 1-4 Santa Fe

• Real Santander 0-0 Once Caldas

• Millonarios vs. Independiente Medellín (4 de junio)

Tabla de posiciones


Club GF PJPTS
Atlético Nacional251333
Cali291332
América de Cali221329
Millonarios251225
Santa Fe 231325
Internacional de Bogotá191322
FC International121321
Medellín191219
Orsomarso131315
Fortaleza91313
Llaneros91313
Junior 111311
Bucaramanga9138
Once Caldas5137
Real Santander 3137
Deportivo Pasto8133


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