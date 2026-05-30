Agenda deportiva de la semana: Champions, final de Liga y selecciones rumbo al Mundial
La próxima semana estará cargada de emociones con la definición de la UEFA Champions League, el inicio de la final del fútbol colombiano.
El calendario deportivo de los próximos días tendrá varios eventos de gran relevancia tanto a nivel internacional como nacional. La atención estará puesta en la final de la UEFA Champions League, donde PSG y Arsenal buscarán conquistar el título más importante del fútbol europeo. Además, el Giro de Italia llegará a su etapa decisiva y el MotoGP disputará una nueva válida en territorio italiano.
Por su parte, el fútbol colombiano comenzará a vivir la gran final de la Liga con el primer duelo entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional. A nivel de selecciones, varias potencias iniciarán su preparación para la Copa Mundial de 2026 con encuentros amistosos que servirán para ajustar detalles antes del máximo torneo del planeta.
La agenda deportivo de la semana:
Viernes 29 de mayo
Giro de Italia – 5:30 a. m. | DSPORTS HD
Sábado 30 de mayo
Giro de Italia – 5:00 a. m. | DSPORTS + HD
PSG vs. Arsenal (Final UEFA Champions League) – 11:00 a. m. | DSPORTS + HD
Domingo 31 de mayo
MotoGP – Gran Premio de Italia – 3:45 a. m. | DSPORTS 2 HD
Giro de Italia – 8:30 a. m. | DSPORTS HD
Lunes 1 de junio
Colombia vs. Costa Rica – 6:00 p. m. | WIN + FÚTBOL HD
Martes 2 de junio
Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional (Final Liga- Ida) – 7:30 p. m. | ESPN 3 HD
Miércoles 3 de junio
Países Bajos vs. Argelia – 1:30 p. m. | DSPORTS HD
San Lorenzo vs. Deportivo Riestra – 7:10 p. m. | ESPN HD
Jueves 4 de junio
Francia vs. Costa de Marfil – 2:10 p. m. | ESPN HD