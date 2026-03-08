Definidos 3 candidatos presidenciales Colombia 2026: Nombres y fotos ¿Son de derecha o de izquierda?

Este domingo 8 de marzo se definió con mayor claridad el panorama de cara a las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia.

Además de los comicios al Congreso de la República para el periodo 2026-2030, los colombianos participaron en varias consultas interpartidistas que permitirán escoger a algunos de los candidatos que competirán por la Presidencia en la primera vuelta.

En total, cerca de 41 millones de colombianos estaban habilitados para votar durante esta jornada electoral, considerada una de las más importantes para perfilar el mapa político del país en los próximos meses.

Resultados consultas

Durante esta jornada democrática no solo se eligieron senadores y representantes a la Cámara, sino que también se realizaron consultas interpartidistas en diferentes sectores políticos.

Estos mecanismos permiten que varias colectividades se agrupen para escoger un único candidato que los represente en las elecciones presidenciales.

De esta manera, los resultados de las consultas empiezan a definir quiénes competirán por llegar a la Casa de Nariño en la primera vuelta presidencial prevista para mayo.

Resultado Gran Consulta por Colombia

En la Gran Consulta quedó Paloma Valencia, convirtiéndose en la primera mujer candidata presidencial del partido, tras haber ganado internamente a María Fernanda Cabal y salir elegida tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

Ha sido una de las principales opositoras al Gobierno Petro: demandó la reforma pensional, por lo cual está enredada en la Corte Constitucional. También denunció un aumento en los contratos de publicidad de Colpensiones.

Paloma Valencia es abogada, filósofa y especialista en economía de la Universidad de Los Andes.

Ha sido congresista del Centro Democrático desde el 2014. También ha sido escudera del expresidente Álvaro Uribe Vélez y una de las voces más destacadas del uribismo.

Durante su periodo como congresista, ha hecho parte de la Comisión Primera del Senado, en donde se tramitan reformas constitucionales y sobre derechos fundamentales.

Ha sido muy crítica del acuerdo con las FARC de 2016 del expresidente Juan Manuel Santos, pero también de la política de “paz total” del gobierno Petro. De hecho, durante este cuatrienio denunció que su departamento, el Cauca, está regresando a niveles históricos de violencia.

Entre algunas de las polémicas a las que se ha enfrentado, la senadora Cabal, y cercanos a ella, han cuestionado la encuesta que la dio por candidata del partido.

También se ha enfrentado con la Agencia Nacional de Tierras del gobierno Petro por supuesto acaparamiento; ella ha asegurado que esto no es cierto.

Con todo, se dirige a la primera vuelta. Y habrá que esperar si se mantiene la unidad de la Gran Consulta.



Dentro de esta coalición se inscribieron los siguientes precandidatos presidenciales:

Paloma Valencia

Juan Manuel Galán

David Luna

Juan Daniel Oviedo

Mauricio Cárdenas

Aníbal Gaviria

Juan Carlos Pinzón

Enrique Peñalosa

Resultado Consulta de las Soluciones

Por otra parte, se realizó la Consulta de las Soluciones, en la que participaron la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y el dirigente político Leonardo Huerta.

De acuerdo con el informe de la Registraduría, Claudia López se convirtió en la candidata presidencial de la llamada Consulta de las Soluciones tras imponerse en la votación interna de la coalición, en la que participó junto a Leonardo Huertas.

Con este resultado, la exalcaldesa de Bogotá queda oficialmente como la única aspirante de este bloque político para competir por la Casa de Nariño.

Claudia López. Foto: Colprensa. / jhon Paz

Resultado consulta Frente por la Vida

En el sector de izquierda se llevó a cabo la consulta del Frente por la Vida, en la que participaron varios precandidatos que representan corrientes progresistas.

Sin embargo, Roy Barreras fue el ganador de esta consulta, lo que lo posiciona como el candidato del Frente por la Vida.

Médico de profesión y con más de dos décadas de trayectoria política, Barreras ha sido una de las figuras más influyentes del Congreso colombiano.

Fue dos veces presidente del Senado y durante varios periodos ocupó curules tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, desde donde participó activamente en los debates legislativos del último cuatrienio.

Roy Barreras | Foto: Colprensa / John Paz

Entre los nombres que se inscribieron en esta consulta estuvieron:

Daniel Quintero

Roy Barreras

Martha Viviana Bernal

Héctor Elías Pineda

Edison Lucio Torres

