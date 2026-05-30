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30 may 2026 Actualizado 00:50

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Política

Noboa se mete en elecciones: anuncia eliminación de aranceles tras llamada con De la Espriella

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, explicó que los aranceles impuestos a Colombia tuvieron el objetivo de proteger la frontera y combatir el crimen transnacional.

Daniel Noboa y banderas de Colombia y Ecuador. Fotos: Getty Images / (Photo by Agencia Press South/Getty Images)

Daniel Noboa y banderas de Colombia y Ecuador. Fotos: Getty Images / (Photo by Agencia Press South/Getty Images)

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que levantará los aranceles a Colombia a partir del 1 de junio de 2026.

En medio de una conversación con el candidato a la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella, Noboa hizo el anuncio de 0% aranceles.

“Hemos alcanzado un acuerdo con Abelardo de la Espriella para fortalecer la cooperación en comercio, energía y seguridad, en beneficio de ambos países”, aseguró.

El mandatario ecuatoriano explicó en un mensaje en su cuenta de X que los aranceles impuestos a Colombia tuvieron el objetivo de proteger la frontera y combatir el crimen transnacional.

De otro lado, Noboa reveló que llegó a otros acuerdos con Abelardo de la Espriella, tales como:

  • La entrega de delincuentes ecuatorianos que se encuentran en Colombia.
  • Se avanzó en acuerdos para una relación más equilibrada en materia energética “con una tarifa justa”
  • Mayor apertura comercial entre ambos países.

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