Noboa se mete en elecciones: anuncia eliminación de aranceles tras llamada con De la Espriella
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, explicó que los aranceles impuestos a Colombia tuvieron el objetivo de proteger la frontera y combatir el crimen transnacional.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que levantará los aranceles a Colombia a partir del 1 de junio de 2026.
En medio de una conversación con el candidato a la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella, Noboa hizo el anuncio de 0% aranceles.
“Hemos alcanzado un acuerdo con Abelardo de la Espriella para fortalecer la cooperación en comercio, energía y seguridad, en beneficio de ambos países”, aseguró.
El mandatario ecuatoriano explicó en un mensaje en su cuenta de X que los aranceles impuestos a Colombia tuvieron el objetivo de proteger la frontera y combatir el crimen transnacional.
De otro lado, Noboa reveló que llegó a otros acuerdos con Abelardo de la Espriella, tales como:
- La entrega de delincuentes ecuatorianos que se encuentran en Colombia.
- Se avanzó en acuerdos para una relación más equilibrada en materia energética “con una tarifa justa”
- Mayor apertura comercial entre ambos países.