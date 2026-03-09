¿Cómo se reparten las curules del Senado? Así se decide la rama legislativa de Colombia

Este domingo, 8 de marzo, se llevaron a cabo las primeras elecciones legislativas de Colombia; durante la jornada electoral se decidieron los senadores, representantes a la Cámara y los candidatos presidenciales de las consultas electas.

A falta de los resultados oficiales por parte de la Registraduría Nacional, le contamos cómo es el proceso con el que se establecerán las curules en el Senado.

¿Cómo se reparten las curules del Senado?

Para que una lista o partido tenga opciones de acceder a una curul en el Senado, los movimientos políticos deben superar el umbral electoral; de acuerdo con la Registraduría, el umbral electoral corresponde al 3 % de los votos válidos.

“Para el Senado de la República, el umbral será igual al resultado de multiplicar el total de los votos válidos por el 3 %.

En caso de que un partido político no alcance dicho umbral, los candidatos no serán tenidos en cuenta para la asignación de las curules.

Una vez se haya identificado a quienes superen el umbral, se aplicará el método matemático de la cifra repartidora.

¿Cómo funciona la cifra repartidora para el senado?

La Registraduría afirma que la cifra resulta de dividir el número de votos válidos obtenidos por cada lista entre uno (1), dos (2), tres (3), hasta la cantidad de curules que se van a repartir.

El resultado menor de dicha operación se le conocerá como cifra repartidora.

Cada lista obtendrá tantas curules como veces esté contenida la cifra repartidora en el total de sus votos válidos.

Por último, “Si con la operación anterior no fuere posible adjudicar el total de las curules a proveer, se asignarán las curules faltantes a las que tengan las mayores fracciones decimales; en caso de empate, se decidirá a la suerte a quién se le asigna la curul, conforme lo contempla el artículo 183 del Código Electoral”.

¿Cuántas curules hay en el Senado de Colombia?

El Senado de Colombia cuenta con 103 curules; no obstante, no todas pertenecen a circunscripción nacional.

Hay que tener en cuenta que para estas elecciones desaparecen las 5 curules asignadas al partido comunes.

100 curules de circunscripción nacional

2 curules de circunscripción indígena

1 curul designada para el segundo lugar de las elecciones presidenciales

