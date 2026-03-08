Claudia López ganó la consulta de las Soluciones: ¿De qué partido político es? Biografía completa

Claudia López se convirtió en la candidata presidencial de la llamada Consulta de las Soluciones tras imponerse en la votación interna de la coalición en la que, además, participó junto a Leonardo Huertas.

Con este resultado, la exalcaldesa de Bogotá queda oficialmente como la única aspirante de este bloque político para competir por la Casa de Nariño en las presidenciales que se darán el domingo, 31 de mayo.

¿Quién es Claudia López?

López nació en Bogotá, cerca de la tradicional Plaza de la Concordia, en el centro histórico de la capital.

Realizó sus estudios escolares en los colegios Policarpa Salavarrieta y Nuestra Señora del Rosario, en donde comenzó a interesarse por los asuntos públicos y la participación política.

En marzo de 1996 se graduó en Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

Posteriormente, amplió su formación académica en Estados Unidos y en Holanda gracias a varias becas, especializándose en políticas públicas, gobernanza y estrategias de lucha contra la corrupción.

La carrera política de Claudia López

Su carrera política tomó impulso desde el Congreso de la República, en donde promovió una agenda centrada en la transparencia y el control al poder.

En medio de la resistencia de sectores tradicionales, fue una de las principales impulsoras de la Consulta Anticorrupción de Colombia de 2018, una iniciativa ciudadana que logró cerca de 12 millones de votos, convirtiéndose en la consulta popular más respaldada en la historia del país.

En octubre de 2019 marcó un hito político al convertirse en la primera mujer elegida alcaldesa mayor de Bogotá, tras obtener más de 1,1 millones de votos.

Más recientemente, presentó 1,2 millones de firmas para inscribir su candidatura presidencial a través del movimiento ciudadano Imparables.

Ahora, tras ganar la Consulta de las Soluciones, López inicia una nueva etapa en su carrera política con el objetivo de conquistar el respaldo de los colombianos y llegar a la Casa de Nariño.

¿De qué partido es Claudia López?

López presentó 1,2 millones de firmas para inscribirse a la Presidencia de la República por el movimiento ciudadano Imparables, del que hace parte.

Este lunes 9 de marzo, la exalcaldesa cumple 56 años en medio de ese nuevo capítulo político: su aspiración de convertirse en la próxima presidenta de Colombia.

