Discurso Paloma tras triunfo en la consulta: Ganaremos la presidencia y vamos a acabar la Paz Total

Tras conocerse los resultados de la consulta interpartidista realizada este 8 de marzo, la senadora Paloma Valencia se consolidó como la candidata del Centro Democrático para las elecciones presidenciales de 2026.

Desde su sede de campaña, la dirigente política ofreció un discurso en el que agradeció a los colombianos que participaron en la consulta y respaldaron su candidatura. En su intervención, aseguró que asumirá el reto con compromiso y disciplina de cara a la carrera por la Casa de Nariño.

Paloma Valencia agradece a los votantes tras ganar la consulta

Durante su discurso, Valencia destacó la confianza que depositaron en ella miles de ciudadanos que acudieron a las urnas durante la jornada electoral.

“Trabajaré con entusiasmo y disciplina, como lo he hecho siempre. Cada voto es una semilla que llevo en el corazón”, afirmó la candidata ante simpatizantes y miembros de su campaña.

La senadora señaló que el resultado de la consulta representa una responsabilidad con el país y aseguró que su objetivo será construir un proyecto político que convoque a distintos sectores de la sociedad.

“Vamos a ganar la Presidencia de la República”, dijo.

En su intervención, la ahora candidata presidencial expresó confianza en que su movimiento logrará imponerse en las elecciones de 2026.

Valencia afirmó que su propuesta buscará impulsar transformaciones que permitan avanzar hacia lo que describió como “una Colombia más justa, con oportunidades y progreso para todos”.

Asimismo, indicó que el reto de su campaña será consolidar una agenda que priorice el crecimiento económico, la seguridad y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Mensaje de Paloma Valencia a Álvaro Uribe

Uno de los momentos más destacados de su discurso fue el mensaje que envió al expresidente Álvaro Uribe Vélez, fundador del Centro Democrático y figura clave dentro de esa colectividad.

Valencia recordó su trayectoria política y la influencia que ha tenido el exmandatario en su carrera.

“Quién hubiera pensado que después de tantos años, cuando yo me paraba a hablar y él era el presidente, hoy podría ser su candidata, la candidata del Centro Democrático”, expresó.

La senadora aseguró sentirse orgullosa de representar el legado político que, según dijo, marcó una etapa importante para el país.

