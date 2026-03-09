Estos son los candidatos que irán a la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 31 de mayo

Casa de Nariño, lugar de la residencia presidencial, y candidatos presidenciales. Foto: Getty Images y Caracol Radio.

Este domingo, 8 de marzo, Colombia vivió una nueva jornada electoral en la que escogió a los miembros que conformarán el Congreso de la República (Cámara de Representantes y Senado) para la legislatura del 2026 al 2030.

Sin embargo, en estas elecciones no solo se eligió a los integrantes del futuro legislativo, sino que se completó el cuadro de los candidatos presidenciales, pues quedaron definidos los ganadores de tres consultas que definirían los últimos tres aspirantes faltantes.

Lea más: ¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Colombia 2026? Fechas clave

En esa línea, fueron Paloma Valencia, ganadora de la Gran Consulta por Colombia; Roy Barreras, ganador de la consulta del Frente por la Vida; y Claudia López, ganadora de la consulta de las soluciones, los personajes políticos que se sumaron a la carrera presidencial del 31 de mayo.

¿Cuáles son los candidatos que irán a la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 31 de mayo?

Pues bien, se trata de 16 candidatos que el próximo 31 de mayor irán a las urnas para ver quién será escogido por los colombianos. Esta es la lista

Iván Cepeda

El candidato Iván Cepeda llega a la primera vuelta luego de haber ganado la consulta del Pacto Histórico derrotando a Carolina Corcho.

Aunque se pensaba que iría a la consulta del Frente Por la Vida, el Consejo Nacional Electoral determinó que estaba inhabilitado por su previa participación en la del Pacto, motivo por el cual tomó la decisión de ir directamente al 31 de mayo.

Abelardo de la Espriella

De la Espriella inscribió su candidatura presidencial con el movimiento ‘Defensores de la Patria’.

Además, es un reconocido abogado penalista, “dueño de la firma ‘De Espriella Lawyers’ que ha actuado por años en la defensa de diferentes personalidades de la vida política y de la vida nacional”, dice Pares.

Sergio Fajardo

El candidato Sergio Fajardo, que no es la primera vez que emprende la carrera presidencial, pues ya lo había hecho en 2018 y 2023, se lanza otra vez, esta vez con el aval del partido político Dignidad y Compromiso, que cofundó él mismo en 2023.

Fajardo, además, es “matemático y exprofesor universitario nacido en Medellín (19 de junio de 1956), fue alcalde de la ciudad (2004-2007) y gobernador de Antioquia (2012-2015)”, explicó Pares.

Paloma Valencia

Paloma Valencia tiene 50 años y es oriunda del departamento de Cauca. Nació en Popayán, y es hija del también excongresista Ignacio Valencia López, así como nieta del expresidente Guillermo León Valencia.

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, ganó este domingo la Gran Consulta por Colombia. Se puso por encima de Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila y otros precandidatos de la derecha y centro-derecha con 2,563,975 votos.

Claudia López

Claudia López se convirtió en la candidata presidencial de la llamada Consulta de las Soluciones tras imponerse en la votación interna de la coalición en la que, además, participó junto a Leonardo Huertas.

Le puede interesar: “Bogotá quiere una propuesta de sensatez lejos de los extremos”: Juan Daniel Oviedo tras elecciones

Con este resultado, la exalcaldesa de Bogotá queda oficialmente como la única aspirante de este bloque político para competir por la Casa de Nariño en las presidenciales que se darán el domingo, 31 de mayo.

Roy Barreras

El ahora candidato Roy Barreras, tras ganar la consulta el Frente por la Vida, es un médico de profesión y con más de dos décadas de trayectoria política, Barreras ha sido una de las figuras más influyentes del Congreso colombiano.

Fue dos veces presidente del Senado y durante varios periodos ocupó curules tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, desde donde participó activamente en los debates legislativos del último cuatrienio.

Luis Gilberto Murillo

Luis Gilberto Murillo también emprendió la carrera presidencial luego de que, entre otras cosas, hizo parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro, siendo canciller y además, embajador de Colombia en Estados Unidos.

Maurice Armitage

Luis Carlos Reyes

Reyes fue otro de los personajes que emprendió su carrera presidencial tras salir del Gobierno, aunque tras su salida del ejecutivo tomó distancia de la administración nacional.

Luis Carlos Reyes fue director de la DIAN y también ministro de Comercio.

Mauricio Lizcano

Lizcano fue otro que hizo parte del actual Gobierno Nacional del presidente Gustavo Petro y, tras su salida, tiempo después anunció su candidatura.

Mauricio Lizcano fue ministro de las TIC en la actual administración.

Juan Fernando Cristo

Luego de semanas de coyuntura, Juan Fernando Cristo tomó la decisión de no participar en la consulta del Frente por la Vida y anunció que directamente iría a primera vuelta.

Cristo, así como Murillo y Lizcano, también hizo parte del Gobierno Petro siendo ministro del Interior.

Daniel Palacios

Miguel Uribe Londoño

Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, emprendió su aspiración a la Presidencia un poco de tiempo después de la muerte de su hijo.

Aunque inicialmente estaba con el Partido Centro Democrático, por diferencias con la colectividad, lanzó su candidatura con el Partido Demócrata colombiano.

Felipe Córdoba

Felipe ‘Pipe’ Córdoba, quien fue excontralor de Colombia, emprendió su aspiración presidencial bajo el aval del Partido Conservador.

Clara López

López se lanzó a la Presidencia bajo el el aval del Movimiento Unitarios, además, fue senadora de la República entre 2022 y 2025.

Santiago Botero

Botero, oriundo de Medellín, es un empresario e ingeniero agrónomo de la Escuela Agrícola Panamericana de Honduras.

Según explica la Fundación Pares en su web, Botero “anunció su candidatura presidencial en 2024 a través del movimiento ‘Colombia, Pa Lante Unida’”.

¿Y qué pasa si hay segunda vuelta presidencial? Esta es la fecha

Cabe aclarar que en caso de que no haya un ganador en la primera vuelta, las elecciones presidenciales tendrán una segunda vuelta en donde solo dos candidatos irán a los comicios.

Lea también: Barreras lamenta “error” de Petro al desestimular consultas, tras victoria en el Frente por la Vida

Estas votaciones se daría el domingo, 21 de junio, es decir, al cierre del primer semestre del 2026.

Vea una foto de los 16 candidatos que irán el 31 de mayo a las elecciones presidenciales

Candidatos presidenciales que van a la primera vuelta de las elecciones el 31 de mayo del 2026. Foto: Caracol Radio. Ampliar Candidatos presidenciales que van a la primera vuelta de las elecciones el 31 de mayo del 2026. Foto: Caracol Radio. Cerrar

Vea EN VIVO la transmisión de los resultados de las elecciones:

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: