“Bogotá quiere una propuesta de sensatez lejos de los extremos”: Juan Daniel Oviedo tras elecciones

Juan Daniel Oviedo, candidato de la Gran Consulta por Colombia, se llevó el segundo lugar por debajo de Paloma Valencia, quien fue la elegida por colombianos este 8 de marzo.

Oviedo, quien obtuvo 1,098,025, habló para Caracol Radio, donde aprovechó para agradecer a los colombianos que depositaron su confianza en él.

“Haber tenido las 2/3 partes en las mesas escrutadas, creo yo que haber superado nuestra votación en Bogotá, significa que aquí hay una oportunidad importante de que nuestra forma política se pueda proyectar a futuro”, dijo.

Asimismo, felicitó a Claudia López por haber ganado la consulta de las Soluciones y al ganador del Frente Por La Vida, Roy Barreras.

“Estamos al pendiente de saber cuál es la brecha que nos separa en esta Gran Consulta por Colombia con Paloma Valencia”, dijo, reiterando su agradecimiento a la población de Bogotá.

Esto fue lo que dijo Juan Daniel Oviedo luego de que Paloma Valencia ganara la ‘Gran Consulta por Colombia’:

Por esta misma línea, dijo que este resultado deja ver que Bogotá quiere una propuesta de sensatez, lejos de los extremos.

“Estamos muy satisfechos de haber recibido municipios que ni siquiera pudimos visitar, lo que demuestra que las redes sociales, que a veces pensamos que solo sirven para polarizar, también pueden ser útiles para transmitir un mensaje de construcción de país”, dijo.

Finalmente, detalló que así como Colombia lo escuchó, él pasará a la acción. “Tenemos que dar ejemplo a sumar entre distintos y demostrar que en Colombia se necesita más carácter para sumar que para vivir”.

