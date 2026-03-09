Video: El conmovedor momento de Juan Daniel Oviedo con su mamá tras recibir resultado de consultas

Juan Daniel Oviedo y su madre. Fotos: . (Colprensa - Cristian Bayona) / Caracol Radio

El precandidato Juan Daniel Oviedo dio una de las sorpresas de la jornada electoral al sumar más de 1 millón de votos en La Gran Consulta por Colombia, quedando así en segundo lugar, solamente superado por Paloma Valencia, del Centro Democrático. Al recibir los resultados finales, el exdirector de la Dian tuvo un conmovedor momento con su mamá: rompió en llanto al abrazarla.

“Aquí seguimos, hasta el final (…). Mi campeón. Llore que hacerlo es de machos”, afirmó la madre del precandidato.

De otro lado, Oviedo también aseguró que el resultado de su votación es un claro mensaje de la ciudadanía de Bogotá, que busca una propuesta de “sensatez lejos de los extremos”.

“Estamos muy satisfechos de haber recibido municipios que ni siquiera pudimos visitar, lo que demuestra que las redes sociales, que a veces pensamos que solo sirven para polarizar, también pueden ser útiles para transmitir un mensaje de construcción de país”, dijo.

Para concluir, auguró un buen devenir para su movimiento político, tanto en Bogotá como en Colombia, por lo que estarán al tanto de lo que pasa con sus listas en Senado y Cámara.

