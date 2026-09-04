Dólar HOY 4 septiembre 2026 en Colombia: la divisa internacional crece $0,81

El dólar estadounidense es la moneda predilecta para gran parte del comercio internacional y desempeña un papel clave en la compra y venta de productos importados, alimentos de la canasta familiar, combustibles y transporte. Por tal motivo las variaciones en su cotización influyen en distintas áreas de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por diferentes ciudadanos e inversionistas colombianos.

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¿A cómo está el dólar hoy?

El dólar cierra la semana del 4 de septiembre con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.141,36 pesos colombianos, según informa el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 3 de septiembre de 2026, permite entender que la moneda ha tenido una variación en la que se fortalece el dólar estadounidense.

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¿A cómo está el dólar en Colombia?

En Colombia, las casas de cambio fijan los valores de compra y venta de manera independiente, por lo que las cotizaciones pueden variar según el establecimiento, la disponibilidad de las divisas y la ciudad. Para la jornada de este viernes 4 de septiembre , se encuentran las cotizaciones de la siguiente manera:

Bogotá D.C.:

Compran a $3,180 - No se están realizando operaciones de venta.

Medellín:

Compran a $3,290 - No se están realizando operaciones de venta.

Cali:

Compran a $3.200 - No se están realizando operaciones de venta.

Cartagena:

Compran a $3,750 - Venta a $3,980.

Cúcuta:

Compran a $3,170 - No se están realizando operaciones de venta.

Pereira:

Compran a $3,730 - Venta a $3,800.

Debido a la fuerte variación del dólar frente al peso colombiano registrada desde hace varios días, algunas casas de cambio han suspendido temporalmente las operaciones de venta de la divisa. De la misma forma, es importante tener en cuenta que muchas casas de cambio locales actualizan sus precios de venta y compra, por lo que se recomienda comparar las tasas ofrecidas por diferentes casas de cambio antes de realizar cualquier operación relacionada con el cambio de divisas.

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Euro

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, abrió la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.147,26 pesos colombianos. Frente al cierre anterior, la divisa registró una baja de $-6,67 pesos colombiano, lo que representa una variación de -0.21%.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para este 4 de septiembre, el barril de Brent abrió con una cotización de 93,77 dólares, lo que representa una baja del 1.83% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que alcance un precio máximo de 96,21 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 93,30 dólares.

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Bitcoin hoy

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados. Para este 4 de septiembre, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 79.390 dólares, lo que representa una variación de 553,2 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda crece un 0,70%.

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