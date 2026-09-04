¿Cómo se prepara sector eléctrico de Colombia para afrontar Fenómeno de El Niño 2026? Andeg explica

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía (Andeg), Alejandro Castañeda, habló este jueves, 3 de septiembre, en los micrófonos de La Luciérnaga, de Caracol Radio, desde el Congreso Nacional de Minería de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), para referirse a la actualidad del país en materia minero-energética.

Lea más: Inversión extranjera es el pulmón que permite crecer: presidente de Asociación Colombiana de Minería

La posición del Gobierno

Castañeda, en su primera intervención, resaltó el mensaje del Gobierno Nacional frente al tema minero en Colombia.

“Es totalmente distinto, es un mensaje optimista. Este es un mensaje de trabajar hacia adelante, de construir país, de desarrollar minería, que es lo que separó mucho en los últimos cuatro años, pues no se hizo nada básicamente de minería. Las cifras que mostró Juan Camilo Nariño (presidente de la ACM) y la misma ministra de Minas, del decrecimiento, por ejemplo, de inversión en el sector, fueron muy grandes”, explicó.

Así mismo, reveló que en el sector energético del país, según él, poco avance en minería en Colombia, también se sintió.

“Desde el lado eléctrico lo sentimos también porque nosotros somos compradores de carbón y hoy en día que estamos pasando el Fenómeno de El Niño, ha sido difícil volver a activar las minas para que nos entreguen el insumo para poder producir energía. Entonces, en toda la actividad minera hubo un parón muy grande y, obviamente, recibir estos mensajes positivos del Gobierno, son reconfortantes.

¿Cómo afrontará el sector eléctrico de Colombia el Fenómeno de El Niño 2026?

Inicialmente, Castañeda se refirió a la posibilidad de un apagón en el país este 2026, el cual descartó, momentáneamente.

Lea también: La minería podría atraer $4,7 billones y US$350 millones anuales para exploración

“Desde el lado eléctrico el riesgo (de apagón) no es hoy. El riesgo es más allá, en los meses de marzo-abril (2027), porque lo que estamos haciendo ahorita en el sector eléctrico es almacenando agua, guardando agua, y los embalses están más o menos a un 79%. Eso nos hace estar tranquilos, por lo menos, de aquí a diciembre, que es cuando comienza el momento más crítico nuestro, porque se va a juntar el verano en Colombia, que arranca en diciembre y va hasta marzo, y se va a juntar obviamente con el Fenómeno de El Niño”, comentó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 04:11 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: