Temblor superficial de magnitud 4.5 se sintió en Colombia HOY 23 de septiembre: epicentro en Tolima

En la tarde de este miércoles, 23 de septiembre, se sintió un temblor de magnitud 4.5 en Colombia. El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el epicentro fue Chaparral, Tolima, donde se han registrado decenas de sismos en los últimos días.

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La información que entregó el SGC detalla que el movimiento telúrico fue superficial, con una profundidad menor a 30 kilómetros.

Señalaron también que el sismo se sintió con fuerza en los municipios de Roncesvalles y San Antonio, ambos en Tolima.

Usuarios en redes sociales aseguran que en ciudades como Ibagué, Bogotá y Pereira también notaron el temblor.

En el centro de Ibagué evacuaron edificios por el sismo. Este temblor fue el más fuerte registrado hasta ahora del enjambre de 450 que inició desde hace varios días.

De la misma manera, en el departamento del Valle del Cauca también se sintió con fuerza el temblor. En Palmira varios edificios fueron evacuados.

¿Qué precauciones tomar ante un temblor?

Si usted vive en una zona propensa a los movimientos sísmicos, debe tener en cuenta que se deben tomar ciertas precauciones para actuar de la mejor manera en una situación de riesgo, pues no hay una manera exacta para conocer cuándo se pueden presentar estos fenómenos naturales.

Qué hacer antes de : Es necesario que identifique los objetos que puedan representar un peligro durante un sismo , ya sean espejos, cuadros, lámparas, etc., también debe conocer cómo cerrar el paso de la electricidad, el gas y el agua, pues ante una emergencia, una fuga de estas puede representar un mayor peligro, finalmente tenga una reserva de alimentos no perecederos para al menos tres días.

: Es necesario que , ya sean espejos, cuadros, lámparas, etc., también debe conocer cómo cerrar el paso de la electricidad, el gas y el agua, pues ante una emergencia, una fuga de estas puede representar un mayor peligro, finalmente tenga una reserva de alimentos no perecederos para al menos tres días. Qué hacer durante : En medio de la emergencia, mantenga la calma, échese al piso, cúbrase y sosténgase fuerte bajo un lugar seguro como un escritorio o mesa. Si se encuentra en la calle, aléjese de los postes y cables eléctricos, por otro lado, si se encuentra en un carro en movimiento, pare lo más rápido posible y permanezca dentro del vehículo.

: En medio de la emergencia, como un escritorio o mesa. Si se encuentra en la calle, aléjese de los postes y cables eléctricos, por otro lado, si se encuentra en un carro en movimiento, pare lo más rápido posible y permanezca dentro del vehículo. Qué hacer después de: En caso de quedar atrapado, evite encender fuego, evite el movimiento y cúbrase la boca, es posible que existan réplica s si es un sismo o terremoto de gran magnitud, por lo que, si está a salvo, evite volver a lugares afectados y ayude a quienes puedan estar atrapados en los escombros.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Aunque los temblores que se registran en el país no suelen tener movimientos intensos que escalen a la categoría de un terremoto, la realidad es que en el país es común que a diario se presenten pequeños movimientos sísmicos, principalmente en las zonas aledañas a las cordilleras.

Una de las principales razones por las que sucede esto se debe a la ubicación de nuestro país, el cual se ubica en una zona popularmente conocida como ‘Cinturón de Fuego del Pacífico’, considerada de alto riesgo sísmico, dicho sector se encuentra al borde de varias placas tectónicas que chocan entre sí.

Según información recopilada a través del SGC, en nuestro país ocurren más de 2.500 sismos en el mes, sin embargo, una gran mayoría de estos son tan pequeños que son imperceptibles. Precisamente, el municipio de Los Santos es el más propenso a ser epicentro de los temblores que se registran en Colombia.

¿Cómo recibir alertas de sismos en su celular?

En Android

Si usted tiene un teléfono celular Android, debe dirigirse a la opción Abrir Configuración; a continuación, ingresar a Seguridad y emergencia; luego seleccionar Alertas de terremotos, si no encuentra “Seguridad y emergencia”, buscar “Ubicación” y luego “Avanzada” para encontrar la opción de “Alertas de sismos”; finalmente indicar en la opción Activar la alerta.

En iPhone

Si su celular es un iPhone, debe saber que estos equipos de telefonía sí tienen esta opción, pero en países como Colombia, funcionan de una manera diferente, lo puede activar de dos formas: