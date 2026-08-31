El desempleo en Colombia se ubicó en 8,1% en julio 2026, según el DANE

El mercado laboral continúa mostrando señales de fortalecimiento en julio de 2026. La tasa de desocupación nacional se ubicó en 8,1%, una reducción de 0,7 puntos porcentuales frente al 8,8% registrado en el mismo mes de 2025, según lo confirmó el director del DANE, Ricardo Valencia.

De acuerdo con la entidad, la tasa global de participación alcanzó 64,8% y la tasa de ocupación llegó a 59,5%, superiores a las observadas un año atrás, cuando se situaron en 64,6% y 58,9%, respectivamente.

Más información: “Un presupuesto que nos aterriza en la dura realidad”: ANDI

Reveló que en julio los ocupados ascendieron a 24.5 millones con un incremento de las 578 mil personas que ingresaron en el mercado laboral, los desocupados 2.1 millones y los inactivos 14.5 millones.

El informe revela que en julio de 2026 el país registró 24,5 millones de personas ocupadas, lo que representa un aumento de 578.000 empleos frente al mismo periodo del año anterior. Los sectores que más contribuyeron a la generación de puestos de trabajo fueron administración pública, educación y salud, con un aporte de 404.000 nuevos ocupados; comercio y reparación de vehículos, con 158.000; y construcción, con 156.000 empleos adicionales.

Le puede interesar: ¿Qué trabajadores independientes están obligados a cotizar en Colpensiones? Reforma explicada

En cuanto a las posiciones ocupacionales, el crecimiento del empleo estuvo impulsado principalmente por los trabajadores por cuenta propia, que aumentaron en 413.000 personas, y por los empleadores, con un incremento de 150.000 ocupados.

Por ciudades, las mayores tasas de desocupación en el trimestre móvil mayo-julio de 2026 se registraron en Quibdó (23,0%), Cartagena (13,6%) y Sincelejo (13,0%). En contraste, las menores tasas se observaron en Medellín Área Metropolitana (7,0%), Bucaramanga Área Metropolitana (7,2%) y Pereira Área Metropolitana (7,5%). Bogotá reportó una tasa de desocupación de 8,0%, ligeramente por debajo del promedio nacional.

Lea más: Así es el plan de rescate que anunció el Gobierno: puntos clave de la reducción del gasto público

El DANE reveló que la informalidad al cierre del mes de julio fue del 54,5% y el desempleo entre la población joven del 14.1%

Escuche EN VIVO Caracol Radio