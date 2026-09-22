Últimas noticias de Santa Marta HOY 🔴 EN VIVO: Militarización y amenaza de PARO armado en DIRECTO

Una grave situación de orden público se registra en el norte del país, en Santa Marta y en los departamentos de Magdalena y La Guajira, tras el anuncio de un paro armado de 48 horas decretado por las autodenominadas Autodefensas Conquistadores de la Sierra o ‘Los Pachenca’, tras la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, cabecilla de esa estructura criminal, en un operativo de la Fuerza Pública.

Comercio paralizado

En la jornada de este martes 22 de septiembre, en las principales vías de Santa Marta, como la calle 30, el movimiento de personas y vehículos ha sido prácticamente nulo. Desde tempranas horas de la mañana, el servicio de transporte público dejó de funcionar, dejando a los ciudadnos sin medios para movilizarse.

El diputado del Magdalena Johan Pinedo aseguró que varios conductores de transporte público estarían siendo obligados a suspender sus rutas y guardar los vehículos por amenazas. Según relató, algunos buses estarían siendo detenidos en sectores como El Yucal y El Cisne, donde pasajeros y conductores habrían sido obligados a descender.

Según reportes conocidos, se han registrado cierres en sectores como la carrera 5, la carrera 6 y el Mercado Público. También circulan videos en los que se observa a hombres que se movilizan en motocicletas llegando a establecimientos para ordenar su cierre y otros que disparan contra comercios en sectores como Cristo Rey, Gaira y Los Olivos. Estos hechos están siendo verificados por las autoridades.

Desmanes en la infraestructura vial

Además de las amenazas a comerciantes y transportadores, se han registrado graves desmanes en la infraestructura vial. A escasos metros de la Policía Metropolitana, delincuentes incineraron un vehículo tipo taxi y una tractomula que transportaba un contenedor. Asimismo, se reportaron ataques contra vehículos de carga en la Troncal del Caribe y en la Zona Bananera.

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La Policía Nacional anunció que implementará acciones urgentes para habilitar los puntos de ingreso bloqueados, con especial énfasis en la Troncal del Caribe.

Respuesta del Gobierno Nacional

Frente a este panorama, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la militarización inmediata de Santa Marta y pidió reforzar la presencia de la Policía Nacional: “¡A los bandidos se les responde con toda la fuerza del Estado!”.

El mandatario aseguró que en los últimos días se llevó a cabo la captura de tres presuntos integrantes de esta estructura criminal en la capital del departamento del Magdalena, y a otros dos en Riohacha.

“La instrucción a nuestra Fuerza Pública es contundente: blindar la región, recuperar plenamente el control territorial y emplear todas las capacidades legítimas del Estado contra quienes persistan en la criminalidad, siempre en el marco de la Constitución y la Ley”, indicó.

Este mismo martes, De la Espriella se movilizará a Santa Marta para “liderar las acciones del Gobierno, acompañar a nuestra Fuerza Pública y respaldar a los ciudadanos que hoy están siendo amenazados por estas estructuras criminales”.

“Los ciudadanos no se arrodillan ante el terror. El Estado tampoco”, aseveró el presidente.

Últimas noticias de Santa Marta HOY EN VIVO:

Hay nuevos mensajes 4:18 p.m. | El presidente del Congreso, Honorio Henríque destacó la propuesta de militarización planteada por el presidente Abelardo de la Espriella. 3:48 p.m. | Abelardo De La Espriella ordenó la militarización de Santa Marta, ante la advertencia de paro armado. 2:19 p.m. | Incineran una tractomula en la Troncal del Caribe, frente a la Universidad Cooperativa de Colombia, en Santa Marta. 12:53 p.m. | Sin servicio de buses de transporte público se encuentra a esta hora Santa Marta, tras el operativo militar donde fue dado de baja alias 'Cholo'. 12:00 p. m. | Hombres armados y encapuchados en motocicletas estarían ordenando el cierre de establecimientos comerciales y el retiro de buses de circulación en distintos sectores.

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