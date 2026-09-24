“Era una muerte anunciada, lo dijimos hace un año”: presidente de Andesco por eventual racionamiento

En el marco del Congreso de Andesco, Camilo Sánchez, presidente de la compañía, pasó por los micrófonos del Noticiero del Mediodía de Caracol Radio, hablando sobre la advertencia que hizo la ministra de Minas sobre la posibilidad de un eventual racionamiento por el Fenómeno de El Niño.

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Las advertencias

“Esto era una muerte anunciada, nosotros lo dijimos desde hace más de un año, tristemente el gobierno anterior no le gustaba la técnica”, dijo.

Incluso, afirmó que María Nohemi Arboleda, actual ministra, y quien en la administración pasada era la directora de XM, tenía la obligación de contarle la realidad al país y se convirtió en enemiga a vencer por parte del gobierno Petro porque decía la verdad.

“Dijimos que iba a haber un Fenómeno de El Niño, decían que era puro cuento, dijimos que había un apagón, dijeron que era cuento, y como nosotros no queríamos incendiar el país, teníamos que ocultar un poquito una realidad”, detalló.

Además de racionamientos y apagones, la ministra presentó un mapa donde van a haber problemas de agua potable y problemas de energía en todos los sectores.

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Errores

“Es que nosotros cometimos muchos errores. Perdimos la soberanía energética. Colombia no había dependido de gas ni de petróleo importado hace muchos años y en este momento tenemos el 30% del gas importado”, dijo, explicando que eso hace que se tengan problemas cuando llegue la generación térmica.

Adicionalmente, el presidente de Andesco, señaló que se va a “generar en noviembre y diciembre más del 55% de la energía firme del país con térmicas, lo que va a tener unas presiones también importantes en la tarifa y ahí también la ministra fue seria, no puso, como decía Petro siempre, que todo era a la baja, que los servicios públicos tenían que bajar, sino que tenemos que cobrar lo que sea justo, esto va a bajar después, pero en ese momento del fenómeno del niño va a ser muy complicado”.

Asimismo, reiteró que el problema más grande se llama: aire. “Ese es un problema que tenemos que cauterizar, esa vena rota, si sigue así, va a ser impagable hasta el futuro, dejaron 1.5 billones de pesos, 300 mil ya girados para las térmicas, y eso es muy importante porque eso ayuda al proceso”.

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No obstante, detalló que es muy importante el ahorro. “Necesitamos ahorrar el 10%, y aquí sin populismo, todos tenemos que ahorrar porque tenemos un descalce de 5 puntos entre la oferta y la demanda”.

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