Minería colombiana podría atraer inversiones por US$4.700 millones en los próximos tres años

Así lo aseguró Juan Camilo Nariño presidente de la ACM, durante el Congreso Nacional de Minería en Cartagena( Caracol Radio Cartagena 1170 AM )

El presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Juan Camilo Nariño, aseguró que el nuevo ambiente político y económico del país podría impulsar inversiones por hasta US$4.700 millones en el sector durante los próximos tres años.

Según el dirigente gremial, estos recursos permitirían avanzar en la construcción de nuevos proyectos mineros y fortalecer las actividades de exploración en Colombia, especialmente en el 97% del territorio nacional que aún permanece sin estudios detallados sobre su potencial geológico.

Nariño afirmó que el interés de grandes compañías multinacionales por llegar al país es cada vez más evidente. Sin embargo, advirtió que para concretar esas inversiones será necesario ofrecer reglas de juego claras, estabilidad jurídica y condiciones que brinden confianza a los empresarios.

“Podrían movilizarse grandes flujos de inversión para construir nuevos proyectos y explorar el 97% del territorio colombiano que permanece sin estudios”, señaló el presidente de la ACM.

El dirigente agregó que el sector minero requiere señales claras por parte del próximo Gobierno para aprovechar el interés internacional y convertirlo en nuevos proyectos, empleo y mayores oportunidades de desarrollo para las regiones productoras.