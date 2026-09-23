Juez da 48 horas al ministro de Defensa para que entregue información de sobrevuelos de helicópteros

Pasto-Nariño

El representante a la Cámara por el departamento de Nariño Erick Velasco Burbano, confirmó que fue fallada a su favor una acción de tutela interpuesta en contra del ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, ante la negativa de éste de entregar información sobre la presencia de helicópteros y sobre vuelos de la Marina de los Estados Unidos en el puerto de Tumaco.

Las aeronaves realizaron un reconocimiento operacional el pasado 27 de agosto en el marco de una visita realizada por el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Francis L. Donovan.

Según Velasco Burbano, ha pasado un mes desde que solicitó información al jefe de la cartera de Defensa sobre las implicaciones de estos sobrevuelos y el desarrollo de operaciones conjuntas sobre las cuales no existe algún tramite en el Congreso de la República

El fallo emitido por la juez Yessica Arteaga Sierra, tutela el derecho fundamental de petición del congresista del Pacto Histórico y ordena que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de la notificación de la providencia se proceda a dar respuesta de fondo, clara y congruente a la solicitud elevada el 20 de agosto Velasco.

En el contenido del mismo advierte al Ministerio de Defensa y/o encargado del cumplimiento de fallos de tutela que el incumplimiento a lo ordenado en el fallo acarrea las sanciones previstas en los artículos 52 —desacato— y 53 —sanciones penales— del Decreto 2591 de 1991, siendo obligación de las accionadas remitir la documentación que acredite el total cumplimiento de la orden impartida.

Así mismo previene para que en ningún caso vuelva a incurrir en acciones como las que dieron mérito para conceder la presente tutela.

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¿Cuáles son las inquietudes que deberá responder el Ministerio de Defensa?

Entre las inquietudes planteadas están: