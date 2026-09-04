Expertos advierten sobre freno en el crecimiento económico y la urgencia de ajuste fiscal

En el marco del Congreso Minero que se desarrolla en Cartagena, los economistas Olga Lucia Acosta, Juan José Echavarria y Juan Carlos Ramírez coincidieron en señalar que los desafíos estructurales que enfrenta Colombia son en primera instancia estabilizar las finanzas públicas y un mayor ritmo de crecimiento de la economía.

La codirectora del Banco de la República, Olga Lucía Acosta, aseguró que al país le ha resultado especialmente difícil superar tasas de crecimiento anual del 2% tras la pandemia. Según explicó, uno de los factores estructurales detrás de este comportamiento es el cambio demográfico derivado del envejecimiento de la población, fenómeno que estaría limitando el repunte del Producto Interno Bruto (PIB).

Acosta también se refirió a la situación fiscal del país y sostuvo que será necesario incrementar los ingresos tributarios para garantizar el financiamiento de las funciones esenciales del Estado. En ese sentido, señaló que los colombianos deberán pagar más impuestos como parte de la solución a los desafíos fiscales actuales.

Por su parte, el exgerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, presentó un diagnóstico crítico al explicar que es urgente acabar con el 4X MIL, revisar el IVA y acabar impuestos a las empresas

sobre la situación de seguridad y orden público. El economista calificó la estrategia de “paz total” impulsada por el anterior gobierno como un “total desastre” y advirtió sobre la existencia de cerca de 29.000 integrantes de grupos ilegales en el país.

Echavarría añadió que este panorama se ve agravado por el crecimiento de los cultivos ilícitos. Según indicó, la producción de cocaína se encuentra en niveles históricamente altos, con alrededor de 263.000 hectáreas sembradas de coca, lo que obliga a fortalecer de manera urgente las estrategias orientadas a reducir tanto los cultivos como la producción.

En materia laboral, el exgerente del emisor cuestionó el aumento del salario mínimo del 23% decretado durante el anterior gobierno. A su juicio, esa medida ha tenido consecuencias significativas sobre el costo de vida, en un contexto en el que la inflación y los precios de los productos básicos continúan siendo motivo de preocupación para las familias y el sector empresarial.

A su turno, el presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), Juan Carlos Ramírez, afirmó que el principal desafío económico del país es el frente fiscal. El experto advirtió que el déficit ha adquirido una dinámica “explosiva” debido a que no muestra señales de corrección.

Para enfrentar esta situación, Ramírez planteó cuatro acciones fundamentales: aumentar los ingresos del Estado, reducir el gasto público, mejorar la planeación fiscal y lograr un crecimiento económico superior al observado actualmente.