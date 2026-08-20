¿Subirá o bajará el dólar en Colombia? Estos factores podrían determinar tendencias frente al peso

Durante los últimos días, el dólar colombiano ha mantenido una tendencia favorable al peso colombiano, sin embargo, al ser una moneda volátil, podría cambiar durante los próximos días.

Aunque la moneda local continúa mostrando fortaleza frente al dólar, tres variables serán determinantes para saber si esta apreciación se mantiene o si la tasa de cambio vuelve a subir: la inflación y el crecimiento de Colombia, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos y el comportamiento del petróleo en medio de las tensiones geopolíticas.

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Inflación en Colombia y crecimiento:

El análisis de la fintech Global66 señala que, por ahora, el escenario continúa siendo constructivo para las monedas emergentes, aunque existen factores externos que podrían aumentar la volatilidad.

Uno de los principales respaldos para el peso colombiano está en el comportamiento reciente de la economía nacional. El IPC de julio en Colombia resultó mejor de lo esperado, tanto en su variación mensual como anual, mientras que la producción industrial y las ventas minoristas también superaron las previsiones.

En este orden de ideas, la combinación de una economía que muestra señales de recuperación y una inflación que comienza a ceder fortalece las perspectivas para el peso colombiano.

Sin embargo, el mercado tendrá una nueva referencia clave esta semana: el PIB de Colombia correspondiente al segundo trimestre. El resultado permitirá determinar si el buen comportamiento observado en otros indicadores tiene un respaldo más amplio en la actividad económica.

Un crecimiento superior al esperado podría favorecer al peso y mantener la presión sobre el dólar. Por el contrario, una cifra débil podría generar dudas sobre la recuperación y darle espacio a la moneda estadounidense.

¿Hasta dónde podría llegar el dólar en Colombia?

El escenario de Global66 ubica el USDCOP entre $3.080 y $3.200, con un sesgo bajista mientras el petróleo no revierta de manera sostenida.

En un escenario favorable para el peso, un PIB colombiano mejor de lo esperado, unas actas de la Fed con señales más flexibles y una reducción de las tensiones geopolíticas podrían llevar el dólar hacia 3.080-3.100.

En el escenario contrario, un PIB débil, una Fed más restrictiva y un petróleo consolidado por encima de US$83 podrían llevar la tasa de cambio hacia 3.180-3.220.

La Fed será clave para saber si el dólar puede recuperarse

El segundo factor está en Estados Unidos. Durante la semana pasada, el IPC de julio llegó en línea con las expectativas, mientras que el IPP registró una variación mensual de 0%.

Estos datos confirmaron que las presiones inflacionarias continúan moderándose, aunque sin generar una sorpresa suficientemente fuerte para profundizar las expectativas de un giro más flexible de la Reserva Federal.

Al mismo tiempo, las ventas minoristas estuvieron por debajo de lo esperado. La señal apunta a un posible debilitamiento del consumo estadounidense después de un periodo prolongado de tasas elevadas.