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23 sep 2026 Actualizado 15:54

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De La Espriella firmó resolución para extradición de Allende Perilla, mano derecha de Iván Márquez

Allende Perilla Sandoval es requerido por delitos relacionados con tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir.

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El presidente Abelardo De La Espriella firmó la resolución para la extradición a Estados Unidos de Allende Perilla Sandoval, considerado como la mano derecha de alias ‘Iván Márquez’.

Este hombre es requerido por delitos relacionados con tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir.

Noticia en desarrollo.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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