De La Espriella firmó resolución para extradición de Allende Perilla, mano derecha de Iván Márquez
Allende Perilla Sandoval es requerido por delitos relacionados con tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir.
El presidente Abelardo De La Espriella firmó la resolución para la extradición a Estados Unidos de Allende Perilla Sandoval, considerado como la mano derecha de alias ‘Iván Márquez’.
Este hombre es requerido por delitos relacionados con tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir.
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Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...