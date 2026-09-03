“Es un poco oscuro”: exembajador Palmieri advierte falta de transparencia en acuerdos petroleros
Francisco Palmieri, diplomático y exjefe de misión de Estados Unidos para Venezuela, habla sobre los recientes acuerdos petroleros entre Donald Trump y Delcy Rodríguez.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...