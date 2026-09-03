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03 sep 2026 Actualizado 15:33

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“Es un poco oscuro”: exembajador Palmieri advierte falta de transparencia en acuerdos petroleros

Francisco Palmieri, diplomático y exjefe de misión de Estados Unidos para Venezuela, habla sobre los recientes acuerdos petroleros entre Donald Trump y Delcy Rodríguez.

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Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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