Economía colombiana creció 3,5 % en el segundo trimestre, confirmó el DANE

La economía colombiana registró un crecimiento de 3,5 % durante el segundo trimestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior, según los resultados revelados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE.

El desempeño estuvo impulsado principalmente por la administración pública, la educación y la salud, así como por el comercio y las actividades artísticas y de entretenimiento.

De acuerdo con el informe, la actividad de administración pública, defensa, educación y salud creció 10 %, aportando 1,7 puntos porcentuales al crecimiento total de la economía. También destacaron las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, con una expansión de 9,5 %, y el comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, que avanzó 2,2 %.

En contraste, el sector agropecuario presentó una caída de 2,1 % frente al segundo trimestre de 2025. Dentro de esta actividad sobresalió el crecimiento de 16,4 % en el cultivo permanente de café, mientras que la pesca y acuicultura retrocedieron 36,4 %.

Desde la perspectiva de la demanda, el crecimiento estuvo respaldado por un aumento de 4,4 % en el gasto de consumo final y de 7,1 % en la formación bruta de capital. Sin embargo, las exportaciones disminuyeron 1 %, mientras que las importaciones aumentaron 7,5 %.

El DANE también informó que, en el primer semestre de 2026, la economía colombiana acumuló un crecimiento de 2,9 %. Además, en comparación con el trimestre inmediatamente anterior y ajustado por efectos estacionales y de calendario, el PIB avanzó 1,3 %, reflejando una aceleración de la actividad económica durante el periodo.

Según el DANE, estos resultados consolidan una tendencia de recuperación sustentada principalmente en los sectores de servicios, el consumo y la inversión, aunque persisten desafíos en actividades como la agricultura y algunos componentes del sector exportador.