Coca-Cola Colombia se retira de la cámara de bebidas de la Andi: ¿por qué?

Coca Cola Colombia le envió una carta al presidente del gremio de los empresarios (Andi), Bruce Mac Master, señalando que se retiran voluntariamente de la Cámara de la Industria de Bebidas.

Es decir, se salió de la cámara que tiene la vocería en el sector, más no del gremio.

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“Esta decisión se circunscribe exclusivamente a la participación de las sociedades en la Cámara de la Industria de Bebidas y, por tanto, no implica su retiro ni desafiliación de la ANDI”, señala la misiva firmada por Coca Cola e INDEGA.

En este sentido, aseguran que la fecha las sociedades se encuentran al día en sus obligaciones con la ANDI.

Pues hay que recordar que para estar en este gremio las empresas tiene que pagar una afiliación.

En la carta no explican los motivos que los llevó a esa decisión, pero fuentes aseguran que se debe a los cambios que ha habido en la dirección de esta cámara, así como a la coyuntura que está atravesando este gremio por la supuesta tensa relación entre el Gobierno y el presidente del gremio, Bruce Mac Master.

Las empresas en la cámara de bebidas

Además de Coca Cola, hay otras reconocidas empresas que hacen parte de esta cámara como Postobón, Bavaria, Quala, Pepsico, entre otras, que continúan.