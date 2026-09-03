Dólar en Colombia HOY 3 septiembre 2026: Ligera alza en la divisa

El dólar estadounidense es la principal divisa para realizar procesos de comercio internacional y desempeña un papel clave en la compra y venta de productos importados, alimentos de la canasta familiar, combustibles y transporte. Es por ello, que las variaciones en su cotización influyen en distintas áreas de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por diferentes ciudadanos e inversionistas colombianos.

Le puede interesar: Minería colombiana podría atraer inversiones por US$4.700 millones en los próximos tres años

Dólar TRM

El dólar inicia la jornada de este jueves 3 de septiembre con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.140,55 pesos colombianos, según informa el Banco de la República de Colombia.

Lo que frente al reporte del 2 de septiembre de 2026 permite entender que la moneda ha tenido una variación en la que se fortalece el peso colombiano.

Más información: GeoPark entra a Venezuela con una apuesta estratégica por el bloque Bare

Dólar TRM hoy

Las casas de cambio fijan los valores de compra y venta de manera independiente, por lo que las cotizaciones pueden variar según el establecimiento, la disponibilidad de las divisas y la ciudad. Para la jornada de este miércoles 2 de septiembre , se encuentran las cotizaciones de la siguiente manera:

Bogotá D.C.:

Compran a $3,180 - No se están realizando operaciones de venta.

Medellín:

Compran a $3,290 - No se están realizando operaciones de venta.

Cali:

Compran a $3.200 - No se están realizando operaciones de venta.

Cartagena:

Compran a $3,750 - Venta a $3,980.

Cúcuta:

Compran a $3,160 - No se están realizando operaciones de venta.

Pereira:

Compran a $3,730 - Venta a $3,800.

Debido a la fuerte caída del dólar frente al peso colombiano registrada hace unos días, algunas casas de cambio han suspendido temporalmente las operaciones de venta de la divisa. De igual manera, es importante tener en cuenta que el precio de venta suele ser superior al precio de compra, por lo que se recomienda comparar las tasas ofrecidas por diferentes casas de cambio antes de realizar cualquier operación relacionada con el cambio de divisas.

Le puede interesar: Rappi activa campaña para apoyar a restaurantes afectados por el terremoto

Euro hoy en Colombia

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, abrió la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.659,70 pesos colombianos. Frente al cierre anterior, la divisa registró un incremento de $4.90 pesos colombianos, lo que representa una variación de 0.13%.

Más información: Estas son las personas que tienen declaración de renta sugerida de la Dian: ¿qué incluye?

Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, inicia la jornada con una cotización de 91,70 dólares por barril. Frente al cierre anterior, el crudo registró un incremento del 0,76%. Para esta jornada, se espera que alcance un precio máximo de 89,60 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se espera que sea de 93,13 dólares.

Le puede interesar: Diego Urrego asumió como presidente encargado de Colpensiones

Bitcoin hoy

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados. Para este 3 de septiembre, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 78.840,5 dólares, lo que representa una variación de 1.720,5 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda crece un 2,23%.

Escuche EN VIVO Caracol Radio