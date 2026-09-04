Risaralda apuesta por Europa para abrir mercados y fortalecer su economía después del terremoto

Risaralda

Caficultores, empresarios y emprendedores del departamento llegarán este mes a España y Grecia, donde participarán en escenarios comerciales para promocionar productos regionales y generar nuevos contactos de negocio.

El anuncio fue realizado por el gobernador Juan Diego Patiño Ochoa, quien reveló que la agenda internacional hará parte de la estrategia ‘Risaralda se Levanta’, con la que se busca complementar la atención de la emergencia con acciones que permitan mantener en movimiento el aparato productivo.

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Uno de los primeros destinos será Madrid, donde los días 19 y 20 de septiembre se realizará la segunda Feria Internacional de Hecho en Risaralda en Europa. Allí participarán empresarios y licenciatarios de marcas pertenecientes a sectores como café, alimentos, cacao, literatura, arte y producción audiovisual.

“Seguimos avanzando en el marco de la internacionalización de nuestro departamento, con las ferias internacionales participando los próximos días en Madrid, España, donde los representantes de la Caficultura del Departamento de Risaralda podrán llevar nuestro producto insignia que es el café”, expresó el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa.

El café risaraldense también llegará a Grecia

La internacionalización tendrá otro escenario en Atenas, con la participación del departamento en el Athens Coffee Festival. La apuesta será posicionar el café producido en Risaralda, generar conexiones comerciales y explorar oportunidades que puedan traducirse en nuevos mercados para los productores.

La estrategia busca que la recuperación no se concentre únicamente en reconstruir la infraestructura perdida, sino también en proteger empresas, conservar empleos, recuperar ventas y encontrar nuevas oportunidades comerciales para los sectores productivos.

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Espacio gratuito para negocios afectados

En paralelo a la agenda internacional, la Gobernación mantiene una alternativa para empresarios y emprendedores cuyos establecimientos resultaron afectados por el sismo.

La Tienda Hecho en Risaralda está siendo ofrecida gratuitamente a quienes perdieron sus locales o tuvieron daños que les impiden operar con normalidad, permitiéndoles contar temporalmente con un espacio para continuar vendiendo sus productos mientras avanzan en su recuperación.

De esta manera, la estrategia económica se mueve en dos frentes: buscar mercados internacionales para los productos risaraldenses y generar alternativas inmediatas de comercialización para los negocios afectados por el terremoto.