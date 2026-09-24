Debate ICA en Bogotá: fintech dicen que castigan la innovación pues pagarían un 50% más de impuesto

El gremio de las empresas tecnológicas y financieras - Colombia Fintech- advirtió que si este jueves se aprueba el aumento del impuesto de Industria y Comercio (ICA) en Bogotá, las startups y fintech pagarán un 50 % más de este impuesto.

Y es que recordemos que el impuesto del ICA subiría para las actividades financieras de 14 a 21 por mil.

(En contexto: Reforma tributaria en Bogotá: Galán defiende rebaja del ICA y concejales cuestionan su impacto)

Por tanto, Colombia Fintech señaló que el golpe sería mayor para los emprendimientos, ya que el ICA se cobra sobre los ingresos y no sobre las utilidades, por lo que aseguran que incluso las startups que aún no son rentables tendrían que asumir el aumento.

“No hay forma de que Bogotá se llame la capital del emprendimiento mientras castiga a quienes innovan. Les pedimos a los concejales votar no a este artículo”, afirmó Gabriel Santos, presidente del gremio.

En este sentido, el llamado a los concejales fue a no aprobar este artículo.

“Hoy queremos hacerle un clamor a la junta directiva de la ciudad, al concejo de Bogotá, para que se pongan la mano en el corazón y se pongan la mano del lado de los emprendedores de base tecnológica del universo fintech”.

El líder gremial explicó que según Colombia Tech Report, en el año 2025, las empresas de base tecnológica en Colombia levantaron cerca de 857 millones de dólares: 6 de cada 10 de esos pesos levantados se vinieron para el ecosistema fintech, ecosistema que hoy la Alcaldía de Bogotá pretende desconocer de forma arbitraria.

(Además: Bancos y fintech rechazan aumentar el impuesto del ICA en Bogotá: subirían tasas de créditos)

“Les pedimos, pónganse de la mano de quienes van a jalonar la innovación del sector financiero, de quienes están liderando la carga para profundizar la inclusión financiera a través de medios tecnológicos”, remató el presidente de Colombia Fintech.