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04 sep 2026 Actualizado 15:02

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Presidente de Cerro Matoso destaca voluntad para reactivar sector minero-energético en Colombia

Advirtió de la posibilidad de racionamiento de gas ante la baja producción y distribución al interior del país.

Presidente de Cerro Matoso destaca voluntad para reactivar sector minero en Colombia

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Desde el Congreso Nacional de Minería 2026, 6AM W habló con el presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria, quien mencionó que se vive un ambiente de optimismo y destacó el interés de reactivar el sector minero-energético de Colombia.

“Creo que hay un interés genuino de que la industria se reactive y que Colombia se vuelve un país minero, porque aún no lo es”, mencionó.

De otro lado, advirtió de la posibilidad de racionamiento de gas ante la baja producción y distribución al interior del país.

Sobre la baja entrega de gas que reciben de Canacol, mencionó que, aunque tienen un acuerdo, desde julio disminuyeron sus entregas de 16.000 a 4.000 MMBtu de gas.

“Por su puesto, esto genera afectaciones económicas por la falta de gas y no creo que se vaya a resolver en el corto plazo. El país, que era autosuficiente hasta el año 2022, hoy tiene que importar”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí:

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Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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