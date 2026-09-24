“Parece agencia de viajes”: senadora Posada pide explicaciones a JEP por 75 viajes internacionales

María Clara Posada, senadora del Centro Democrático, reveló a Caracol Radio que los miembros de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han realizado más de 75 viajes internacionales entre 2020 y 2026.

De acuerdo con lo revelado por la senadora, entre los destinos de los funcionarios de este tribunal se encuentran varias ciudades turísticas del mundo como Miami, Milán, Barcelona, París o Chicago.

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La senadora advirtió que, entre noviembre y diciembre de 2025, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, y el magistrado auxiliar Fabián Camilo Martínez estuvieron 14 días en París, Ginebra y Ámsterdam. Posada indicó que, si bien pudieron asistir a la Organización para las Naciones Unidas (ONU) o al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), cuyas sedes quedan en Ginebra, no se conoce aún la razón técnica para haber asistido a los otros dos destinos.

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Por otro lado, Posada señaló que el viaje que realizaron Alejandro Ramelli, Juan Ramón Martínez, Fabián Camilo Martínez y Julieta Lemaitre a Nueva York entre el 15 y el 19 de julio de 2025 registra doble pago por los mismos tiquetes, de acuerdo con la factura publicada en el Secop.

La senadora también dio a conocer que el gasto en viáticos de la JEP en 2025 representó el 16.9% del costo de la nómina del Ministerio de Justicia en ese año. Si a esa cifra se le suman los contratos para suministro de tiquetes, la proporción aumenta al 30%.

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Alejandro Ramelli advirtió que hay una estrategia de “asfixia económica” contra la JEP

En días pasados, el magistrado Alejandro Ramelli, presidente del tribunal de paz, advirtió que la intención de reducir en $185.000 millones de pesos el presupuesto de esta entidad podría comprometer su funcionamiento.

La intención, impulsada por el senador Enrique Gómez Martínez, busca trasladar el presupuesto de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura. Esta propuesta incluso recibió el respaldo público del presidente Abelardo de la Espriella.

No obstante, durante la rendición de cuentas de la JEP para la vigencia 2026, el magistrado Ramelli advirtió que esto se trata de una estrategia de “asfixia económica” para el tribunal, la cual calificó como el ataque más grave que ha enfrentado contra su independencia y autonomía.

Ramelli indicó que ese recorte afectaría directamente recursos destinados a la operación de la Jurisdicción. De concretarse, agregó, ”las consecuencias operativas y humanas para este componente de justicia son profundas, inmediatas e irreversibles”.

“La JEP reconoce la crisis fiscal de la rama judicial, pero esta no se puede resolver a costa de una jurisdicción transicional poniendo en riesgo la garantía de los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica a los comparecientes”, agregó.

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