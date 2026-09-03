Inversión extranjera es el pulmón que permite crecer: presidente de Asociación Colombiana de Minería

Caracol Radio sigue conversando con diferentes personalidades colombianas desde el Congreso Nacional de Minería de la Asociación Colombiana de Minería (ACM). Esta vez, se conversó, precisamente, con el presidente de la agremiación, Juan Camilo Nariño, quien se refirió a algunos aspectos coyunturales del país en materia minero-energética.

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Nariño inició explicando que en el marco de ese Congreso, el sector se ha reunido con el fin de “trabajar juntos para transformar esas dinámicas que hoy tenía el mismo, unas dinámicas de menor crecimiento en la economía, que más cayó en su producto interno en los últimos cuatro años, y de, también, el sector que más cayó: la inversión extranjera directa”.

En esa línea, la cabeza de la ACM aseveró que, en Colombia, “la inversión extranjera es el pulmón que permite crecer y correr esas maratones en el largo plazo”.

Y, así, resaltó lo anunciado por el Gobierno Nacional en esa materia, hasta el momento.

“Este gobierno recibe el sector minero en esas condiciones. Pero estamos aquí reunidos más de 3.350 personas pensando cómo podemos revertir rápidamente esas cifras. Y el Gobierno ha hecho unos anuncios que dan fe y esperanza en que eso va a ser así. Es decir, un Gobierno que, creo, en muy poco tiempo, desde que lleva en ejercicio, ya ha demostrado en materia de decretos y en otros aspectos, que las cosas posiblemente van a suceder”, comentó.

Y agregó: “¿Qué pasa si eso sucede? Es un poco también lo que nos convoca, lo que nos reúne. Es que este sector, muy rápidamente, puede traer inversiones al país cercanas a los 4.700 millones de dólares. Y en momentos de déficit, eso es una plata interesante estabilizando las finanzas públicas pero, además, generando empleo y generando oportunidades".

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Por otro lado, Nariño se refirió a la más reciente noticia del MinMinas: se acabarán los distritos especiales que limitaban la actividad minera.

Aseguró que estas decisiones, “sin duda”, ayudan a la minería y ayudan al desarrollo de ese sector que es legal y no el ilegal.

“Cuando se le tranca el camino a la legalidad, llega el deterioro ambiental que genera la ilegalidad. Por supuesto, esos anuncios son muy importantes. Por ejemplo, el anuncio de los distritos mineros para la transición energética, que lo que hacían era prohibir en esas áreas la minería formal con el pretexto de que creciera la agricultura, de que crecieran las otras áreas del comercio, como si el mundo no tuviera ejemplos de desarrollos y de conversaciones en donde había, en un mismo departamento, en un mismo municipio, más agricultura, más minería y más turismo, como lo hay aquí en el departamento de Boyacá”, dijo.

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Subrayando que “los distritos mineros para la transición energética lo que hacían era prohibir la minería, y al prohibir la minería, restar oportunidades”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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