Arrancó viaducto en la vía Barranquilla–Santa Marta, afectada por la erosión costera

Ya comenzó una de las obras previstas para intervenir un punto crítico de la vía que comunica a Barranquilla con Santa Marta. Se trata del proyecto del viaducto de cerca de cinco kilómetros que será construido en doble calzada, en el kilómetro 19, una zona afectada por la erosión costera.

Proyecto con el que se contempla mejorar las condiciones de movilidad y seguridad en este corredor del Caribe colombiano. Sin embargo, la intervención también tiene un componente ambiental, debido a las condiciones de la zona y su cercanía con la Ciénaga Grande de Santa Marta.

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, el viaducto permitirá proteger este tramo de la carretera frente a la erosión y, al mismo tiempo, recuperar la conexión natural entre el mar Caribe y la Ciénaga Grande.

¿Qué tiene que ver la obra con la Ciénaga Grande?

La intervención no se limita a la construcción de la carretera. El proyecto contempla acciones para recuperar los ecosistemas de la Ciénaga Grande, restaurar los manglares y proteger la biodiversidad.

Esto también puede tener efectos para las comunidades que viven en los alrededores de la Ciénaga. Una mejor conexión vial puede facilitar el acceso a mercados y fortalecer actividades como la pesca y el turismo, además de generar nuevas oportunidades de ingreso para las familias de la zona.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, explicó que la intención es que la solución al problema vial vaya acompañada de medidas para proteger el entorno.

“La Vía Milagro representa la forma en que este Gobierno quiere ejecutar la infraestructura: con soluciones técnicas, responsabilidad ambiental y beneficios concretos para las comunidades”.

Una intervención en un punto crítico

Hya que decir, que el kilómetro 19 es uno de los sectores donde la erosión costera ha generado mayores dificultades para la infraestructura. Hay que tener en cuenta que la erosión costera ocurre cuando el mar va desgastando y retirando de manera progresiva los sedimentos de la costa.

Este proceso puede modificar el terreno y afectar directamente la estabilidad de las zonas cercanas, incluida la infraestructura vial, por lo que requiere obras que permitan proteger estos sectores. Por eso, el viaducto busca darle una solución a ese tramo y garantizar una conexión más segura.

Para avanzar en el proyecto, el Ministerio de Transporte realizó una mesa de trabajo con el Ministerio de Ambiente, la ANLA, la Gobernación del Magdalena, el INVÍAS, contratistas e interventores. Allí se revisaron los avances y las acciones necesarias para continuar con la obra.

En lo que enfatizan es que la intervención permita mejorar la movilidad entre Barranquilla y Santa Marta sin desconocer las condiciones ambientales del territorio.