Precio del café HOY 24 de septiembre: Continúa la recuperación del valor del grano

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) publicó el precio oficial del café en Colombia para la jornada de hoy 24 de septiembre, incluyendo el valor de carga, el kilogramo y la arroba. Estas cifras se actualizan diariamente una vez finalizada la sesión de la Bolsa de Nueva York (NYSE), mercado que sirve como referente para la cotización interna del grano.

El precio del café pergamino seco se determina a partir de variables como la cotización internacional del café y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano, factores que inciden directamente en los ingresos de los productores.

Por medio de la anterior, la Federación Nacional de Cafeteros establece diariamente un precio de referencia para la compra del café, con el propósito de brindar mayor estabilidad y transparencia en la comercialización del producto a nivel nacional.

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Este es el precio del café en Colombia hoy 24 de septiembre de 2026

Según el informe entregado por la Federación Nacional de Cafeteros, para este 24 de septiembre el precio del café en Colombia se cotiza en $2,105,000 COP por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.

De igual forma, se menciona dentro del documento que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este 24 de septiembre se encuentra en $12.000 COP por kilogramo.

Con este nuevo reporte, el precio de la carga de café obtuvo un nuevo incremento en el valor. Esto, comparado con el último reporte del miércoles 23 de septiembre, la cotización cerró en los $2,070,000 COP por carga, por lo que el precio subió unos $35,000 COP.

Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy, 24 de septiembre

En el informe realizado por la FNC, se incluyen también los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este 24 de septiembre, en referencia FR 94:

Armenia : Carga $2,105,500 | Kilo $16,844 | Arroba: $210,550

: Carga $2,105,500 | Kilo $16,844 | Arroba: $210,550 Bogotá : Carga $2,104,250 | Kilo $16,834 | Arroba: $210,425

: Carga $2,104,250 | Kilo $16,834 | Arroba: $210,425 Bucaramanga : Carga $2,103,875 | Kilo $16,831 | Arroba: $210,388

: Carga $2,103,875 | Kilo $16,831 | Arroba: $210,388 Buga : Carga $2,106,250 | Kilo $16,850 | Arroba: $210,625

: Carga $2,106,250 | Kilo $16,850 | Arroba: $210,625 Chinchiná : Carga $2,105,375 | Kilo $16,843 | Arroba: $210,538

: Carga $2,105,375 | Kilo $16,843 | Arroba: $210,538 Cúcuta : Carga $2,103,375 | Kilo $16,827 | Arroba: $210,338

: Carga $2,103,375 | Kilo $16,827 | Arroba: $210,338 Ibagué : Carga $2,104,625 | Kilo $16,837 | Arroba: $210,463

: Carga $2,104,625 | Kilo $16,837 | Arroba: $210,463 Manizales : Carga $2,105,375 | Kilo $16,843 | Arroba: $210,538

: Carga $2,105,375 | Kilo $16,843 | Arroba: $210,538 Medellín : Carga $2,104,625 | Kilo $16,837 | Arroba: $210,463

: Carga $2,104,625 | Kilo $16,837 | Arroba: $210,463 Neiva : Carga $2,103,750 | Kilo $16,830 | Arroba: $210,375

: Carga $2,103,750 | Kilo $16,830 | Arroba: $210,375 Pamplona : Carga $2,103,500 | Kilo $16,828 | Arroba: $210,350

: Carga $2,103,500 | Kilo $16,828 | Arroba: $210,350 Pasto : Carga $2,103,500 | Kilo $16,828 | Arroba: $210,350

: Carga $2,103,500 | Kilo $16,828 | Arroba: $210,350 Pereira : Carga $2,105,375 | Kilo $16,843 | Arroba: $210,538

: Carga $2,105,375 | Kilo $16,843 | Arroba: $210,538 Popayán : Carga $2,105,625 | Kilo $16,845 | Arroba: $210,563

: Carga $2,105,625 | Kilo $16,845 | Arroba: $210,563 Santa Marta: Carga $2,107,125 | Kilo $16,857 | Arroba: $210,713

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¿Cómo apoyar a la población campesina afectada por el terremoto en Colombia?

La FNC lo invita a donar a los damnificados por el terremoto de 7.4 que afectó al territorio colombiano el pasado 10 de agosto.

‘La tierra tembló, pero el corazón cafetero no se quiebra’. Bajo este lema, la FNC se compromete con las familias campesinas afectadas al acompañamiento y a la reconstrucción de los daños.

Se habilitaron tres canales para que los interesados donen su aporte, ingresando al siguiente link.

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